Как избавиться от моли в крупах, которые долго простояли: самый действенный способ

Во время войны очень многие люди сделали запасы продовольствия, в том числе круп. Но как быть, если в них завелась моль? Ведь так не хочется лишаться продуктов.
В материале Styler читайте, как убить моль и сделать так, чтобы она больше не появлялась на кухне.
Если моль в крупах уже появилась и отложила личинки, но не в больших объемах, существует способ ее уничтожить. Пересыпьте крупу в миску и поставьте на 30 секунд в микроволновку на максимальную мощность. Если молью поражена вся крупа - ее нужно выбросить.
Такого времени не хватит, чтобы продукт пропекся, а вот для паразитов процесс окажется губительным.
Также можно прожарить крупы и муку в духовке, если у вас нет микроволновки. Для этого хватит 10-15 минут на полной мощности.
Помните, что чаще всего моль появляется в негерметичных емкостях.
Хорошо отпугивают вредителя народные средства:
Пищевая моль больше не причинит беспокойства, если придерживаться нескольких простых советов и рекомендаций.
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