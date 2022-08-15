Як позбутися від молі в крупах, які довго простояли: найдієвіший спосіб

Під час війни дуже багато людей зробили запаси продовольства, в тому числі круп. Але як бути, якщо в них завелася міль? Адже так не хочеться позбавлятися продуктів.
У матеріалі Styler читайте, як вбити міль і зробити так, щоб вона більше не з'являлася на кухні.
Якщо міль в крупах вже з'явилася і відклала личинки, але не в великих кількостях, існує спосіб її знищити. Пересипте крупу в миску і поставте на 30 секунд в мікрохвильовку на максимальну потужність. Якщо комаха проникла у всю крупу - треба її викинути.
Такого часу не вистачить, щоб продукт пропікся, а ось для паразитів процес виявиться згубним.
Також можна прожарити крупи й борошно в духовці, якщо у вас немає мікрохвильовки. Для цього вистачить 10-15 хвилин на повній потужності.
Пам'ятайте, що найчастіше моль з'являється в негерметичних ємностях.
Добре відлякують шкідника народні засоби:
Харчова міль більше не заподіє занепокоєння, якщо дотримуватися кількох простих порад і рекомендацій.
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