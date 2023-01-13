Із маріупольської "Азовсталі": у Києві з'явиться унікальний культурний центр! Ось як він виглядатиме

У столиці невдовзі з'явиться новий культурний простір. Унікальну двоповерхову споруду створять із 27 модулів-контейнерів. Після відкриття там представлять свої роботи 25 художників з 10 країн світу.
Першими фото і відео культурного простору поділився в Instagram Слава Балбек, український архітектор та один з ініціаторів проєкту.
Нову споруду назвали "Модуль тимчасовості". Очікується, що її встановлять на одній із центральних площ Києва уже найближчим часом.
Проєкт буде створено архітектурним бюро Balbek bureau, дизайн-студією Crevv та командою Don't Take Fake.
"Під час розробки "Модуля тимчасовості" ми прагнули вхопити саму суть плинності часу і постійної невизначеності. Для цього ми будуємо виставковий павільйон із мобільних блоків - вантажних контейнерів, які уособлюють постійний рух", - пише Балбек.
Як виглядатиме "Модуль тимчасовості" (фото: Слава Балбек)
Конструкцію виготовили на Чорноморському судноремонтному заводі на замовлення бюро. За задумом розробників, це мав бути багатофункціональний простір з можливістю переміщення.
"Цей проєкт чекав своєї нагоди роками - і от ідеальний момент настав у воєнному Києві 2023 року", - додає архітектор.
Для створення простору використовували метал у різних варіаціях. Для інтер'єру та меблів взяли листову сталь, виготовлену на "Азовсталі" та ММК ім. Ілліча ще до повномасштабної війни.
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