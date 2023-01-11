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Українські архітектори розробили підземні будинки-бункери! Перші фото проєкту

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Середа 11 січня 2023 17:17
Українські архітектори розробили підземні будинки-бункери! Перші фото проєкту Як виглядатимуть українські підземні бункери нового типу (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Харківські підприємці створили проєкт підземних будинків-бункерів та уже запустили їхнє виробництво. Таке сховище є повністю автономним та може стати комфортним житлом для невеликої сім'ї.

Першими фото підземних бункерів поділився у Facebook Олександр Чирва, один із співзасновників проєкту.

Якими будуть підземні бункери-будинки

"Схов - це підземний металевий бункер із повним оснащенням для комфортного життя, як вдома, з можливістю довготривалого автономного проживання", - написав підприємець.

Таке укриття - добре захищений міні-будинок, який можна встановити під землею на подвір’ї. Сховище за величиною 2,7 на 7,5 метра має спальню для трьох осіб, кухню, ванну, передпокій та технічне приміщення. У бункері спроєктовано два виходи. Резервний розміщений на даху спальні.

Українські архітектори розробили підземні будинки-бункери! Перші фото проєктуОсь так виглядатимуть підземні будинки (візуалізація: Схов - металеві бункери)

Підземний будинок під’єднують до мережі водопостачання, каналізації, енергомережі та оснащують системою вентиляції. Бункер будують з металевої конструкції, яка має міцне антикорозійне покриття та утеплена мінеральною ватою.

Такі сховища виготовляють на спеціальній фабриці. На ній одразу тестують системи життєзабезпечення бункера. А після цього відправляють клієнту для монтажу.

Українські архітектори розробили підземні будинки-бункери! Перші фото проєкту

Процес виробництва металевих конструкцій для бункера (фото: facebook/SkhovUA)

"Схов" складається з двох модулів - основного приміщення та одномаршевих сходів. Роздільна конструкція полегшує транспортування. Уже на місці модулі з’єднують між собою та монтують під землю.

В залежності від ступеня заглиблення бункера довжина сходів може змінюватися.

Ціна такого підземного будинку стартує від 2 450 000 грн.

Українські архітектори розробили підземні будинки-бункери! Перші фото проєктуУкраїнські архітектори розробили підземні будинки-бункери! Перші фото проєктуУкраїнські архітектори розробили підземні будинки-бункери! Перші фото проєктуУкраїнські архітектори розробили підземні будинки-бункери! Перші фото проєктуУкраїнські архітектори розробили підземні будинки-бункери! Перші фото проєктуОсь так виглядатимуть підземні будинки (візуалізація: Схов - металеві бункери)

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