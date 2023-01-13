С мариупольской азовстали: в Киеве появится уникальный культурный центр! Вот как он будет выглядеть

В столице вскоре появится новое культурное пространство. Уникальное двухэтажное сооружение создадут с 27 модулей-контейнеров. После открытия там представят свои работы 25 художников из 10 стран.
Первыми фото и видео культурного пространства поделился в Instagram Слава Балбек, украинский архитектор и один из инициаторов проекта.
Новое сооружение назвали "Модуль временности". Ожидается, что его установят на одной из центральных площадей Киева уже в ближайшее время.
Проект будет создан архитектурным бюро Balbek bureau, дизайн-студией Crevv и командой Don't Take Fake.
"При разработке "Модуля тимчасовості" мы стремились ухватить самую суть текучести времени и постоянной неопределенности. Для этого мы строим выставочный павильон из мобильных блоков - грузовых контейнеров, олицетворяющих постоянное движение", - пишет Балбек.
Как будет выглядеть "Модуль временности" (фото: Слава Балбек)
Конструкцию изготовили на Черноморском судоремонтном заводе по заказу бюро. По замыслу разработчиков, это должно быть многофункциональное пространство с возможностью перемещения.
"Этот проект ждал своей возможности годами - и вот идеальный момент наступил в военном Киеве в 2023 году", - добавляет архитектор.
Для создания пространства использовали металл в разных вариациях. Для интерьера и мебели взяли листовую сталь, изготовленную на "Азовстали" и ММК им. Ильича еще до полномасштабной войны.
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