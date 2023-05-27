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Із хрустким пісочним тістом і соковитою серединкою: рецепт дуже смачного пирога з ревеню

Як приготувати пиріг із ревеню (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Уже розпочався сезон ревеню, отже можна експериментувати із приготуванням страв із нього. Любителям ароматної випічки дуже сподобається пиріг з пісочного тіста - у нього виходить хрустка основа та пишна соковита начинка.

Рецептом поділився одеський шеф-кухар Андрій Величко у Facebook.

Пиріг із ревенем

"Скажу одразу, це не найпростіший з рецептів. Є багато менш складних пирогів, бісквітів, галет і слойок. Але що мені подобається в цьому рецепті - це поєднання хрусткого пісочного тіста та пишної соковитої серединки", - пише кулінар.

Інгредієнти:

  • 250-300 г ревеню
  • 100 г цукру

Пісочне тісто:

  • 80 г масла
  • 100 г цукру
  • 80 г борошна
  • дрібка солі

Рідке тісто:

  • 220 г борошна
  • 10 г розпушувача тіста
  • 2 дрібки солі
  • 120 г масла
  • 170 г цукру
  • 2 яйця
  • 50 г сметани
  • 10 г масла
  • 1-2 ст. л манки для посипки форми для випікання.

Як приготувати

Ревінь помийте та очистьте від тонкої шкірки. Наріжте на шматки завдовжки 3 см, перекладіть в миску і засипте цукром.

Змішайте 80 г борошна з 80 г м’якого масла, 100 г цукру і з сіллю. Швидко замісіть тісто, після цього загорніть у харчову плівку або пергаментний папір і відправляйте в морозильник, щоб тісто замерзло.

Змішайте 220 г борошна з сіллю і розпушувачем. В іншій мисці змішайте 170 г цукру, яйця, 120 г м’якого масла та 50 мл сметани. Розітріть віночком до однорідного стану. Після цього всипте половину підготовленого борошна і перемішайте віночком. Після - другу половину борошна, і вже вимішуйте ложкою або силіконовою лопаткою.

Тісто має бути досить густе кремоподібне - як домашні вершки. Якщо мало рідини - додайте ложку води. Але, як правило, якщо ви додали всі компоненти кімнатної температури (особливо важливо яйця та масло) - то все вийде з першого разу.

Змажте форму для випікання маслом і посипте манкою, розігрійте духовку.

Основне тісто вилийте у форму для випікання, розрівняйте його ложкою (її краще змочити у воді), щоб воно було рівномірно розподілене. Зверху натріть приблизно половину пісочного тіста з морозилки, його теж розрівняйте по всій поверхні форми.

Далі ревінь встроміть у тісто, досить щільно, як показано на фото. Після - натріть залишок пісочного тіста, його шар має закрити весь ревінь.

Випікайте 60-80 хв при 180 С, поки пісочне тісто не стане золотистого кольору, а всередині пиріг не пропечеться.

Коли пиріг готовий - зачекайте годину-дві, тільки потім нарізайте і їжте. Смакує краще з варенням з ревеню і полуниці, або зі збитими солодкими вершками.

Етапи приготування пирога з ревеню (фото: Facebook/Андрій Величко)

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