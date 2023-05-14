"Ніжний, немов хмаринка": як приготувати найсмачніший яблучний пиріг (відео)
Існує безліч варіантів яблучного пирога. А ось у поєднанні з меренгою він справді смакує дивовижно. Спробуйте приготувати такий і цей рецепт точно стане вашим улюбленим.
Рецептом поділилась кулінарний блогер Anny Cooking на своїй сторінці в Instagram.
Пиріг з яблуками і меренгою
"Яблучний пиріг із меренгою для мене найсмачнішій зі всіх пирогів. І ніжний він, немов хмаринка", - пише кулінар.
Інгредієнти на форму 21 см:
- 80 г м'якого масла
- 80 г цукру, ваніль
- 3 жовтки
- 80 г сметани
- 150 г борошна
- 8 г розпушувача
- 1 ст. л. молока
Начинка:
- 4-5 яблук
- 1/3 ч. л. кориці,
- 30 г крохмалю
- 1 ст. л. лимонного соку (за бажанням)
Меренга:
- 3 білки
- 80 г цукру
Як приготувати
М‘яке масло з‘єднайте з цукром, збивайте міксером до білого кольору приблизно протягом 3 хв. Додайте по одному жовтки, щоразу збивайте по 1 хв. Тоді додайте сметану, знову збивайте, просійте борошно, розпушувач, додайте молоко і замішайте густе пухке тісто.
Викладіть тісто в форму, застелену пергаментом, зробіть невеликі бортики ложкою.
Яблука почистьте, дрібно наріжте, змішайте з корицею і крохмалем, викладіть зверху тіста.
Випікайте 35 хв за температури 180 градусів в попередньо розігрітій духовці.
Для меренги збийте цукор з білками до стійких піків, викладіть поверх яблук і допікайте ще 15 хв.
Пиріг охолодіть і смакуйте!
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