Смачний, як в дитинстві: оригінальний пиріг-пелюстка із зеленню та сиром від одеського кухаря

Пиріжки із зеленню, кисломолочним сиром та яйцями більшість із нас люблять ще з дитинства. Але цю звичну випічку можна приготувати у дещо новому варіанті - у вигляді пирога-пелюстки.

Запечені пиріжки з яйцем і зеленню

"З дитинства такий пиріг був дуже часто на столі, з різними начинками - із солодким чи солоним сиром, із зеленню або ось із такою начинкою, як я опишу сьогодні. Називали його по-різному - і пиріжки-розвалюхи та пиріг-пелюстка. Адже, по суті, це класичний розбірний пиріг. У чому його перевага - дуже зручно відламувати пиріжки і не потрібно нарізати цілий пиріг", - пише кулінар.

Інгредієнти:

борошно пшеничне 500 г

масло 170 г

вода 30 мл (1,5 ст.л)

яйця 190 г (4 шт. середні)

дріжджі сухі 10 г

цукор 60 г (3 ст. л.)

сіль 10 г

Начинка:

кріп 1 пучок

цибуля зелена 2 пучки

кисломолочний сир 250 г

яйця 6-8 шт.

йогурт грецький 50 г (2 ст. л.)

сіль 1 ч. л.

перець чорний

олія для змащування пиріжків 3-4 ст. л.

борошно, щоб підсипати тісто - кілька ст. л.

1 яйце для змащування пиріжків.

Як приготувати

Розведіть у теплій воді дріжджі. А в окремій мисці змішайте борошно з яйцями, маслом, сіллю і цукром. Замішуйте тісто, вливши рідину з дріжджами. Тісто має бути м'якшим, ніж на вареники. Накрийте його рушником і дайте відпочити 20 хв.

Для начинки відваріть яйця і наріжте зелень.

"Якщо вона виходить сухою, додайте грецький йогурт або сметану. А ще можна збризнути соком лимона або замінити сир на моцарелу чи бринзу. Головне - не забудьте посолити, поперчити та спробувати на смак начинку перед приготуванням", - радить Величко.

Змастіть форму для запікання олією. Тісто розкачайте завтовшки 3-4 мм і за допомогою чашки або склянки виріжте круги. На них викладіть начинку - як з варениками. Змастіть водою край і заліпіліть. Після цього викладіть стиком вниз (для цього вареник необхідно трохи вигнути) по борту форми.

Після цього змастіть цей шар вареників олією і займіться другим шаром.

Коли заповнили всю форму і дійшли до центру - накрийте рушником. Залишіть на годинку, щоб пиріжки піднялися.

Випікайте 20-35 хвилин за температури 170 градусів. Але час залежить від духовки - перевіряйте за 20 хвилин. І за 10 хвилин до закінчення приготування пирога потрібно змастити яйцем.

"Коли пиріг готовий, рекомендую накрити рушником на 15-20 хвилин, поки трохи охолоне, а потім на дерев'яну дошку. Діставати його досить легко - жирне тісто і змащена олією форма вам допоможе у цьому", - каже кухар.

Пиріг із зеленню, яйцями та сиром (фото: facebook Андрій Величко)