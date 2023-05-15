Смачний, як в дитинстві: оригінальний пиріг-пелюстка із зеленню та сиром від одеського кухаря
Пиріжки із зеленню, кисломолочним сиром та яйцями більшість із нас люблять ще з дитинства. Але цю звичну випічку можна приготувати у дещо новому варіанті - у вигляді пирога-пелюстки.
Оригінальним рецептом поділився одеський шеф-кухар Андрій Величко на своїй сторінці Facebook.
Запечені пиріжки з яйцем і зеленню
"З дитинства такий пиріг був дуже часто на столі, з різними начинками - із солодким чи солоним сиром, із зеленню або ось із такою начинкою, як я опишу сьогодні. Називали його по-різному - і пиріжки-розвалюхи та пиріг-пелюстка. Адже, по суті, це класичний розбірний пиріг. У чому його перевага - дуже зручно відламувати пиріжки і не потрібно нарізати цілий пиріг", - пише кулінар.
Інгредієнти:
- борошно пшеничне 500 г
- масло 170 г
- вода 30 мл (1,5 ст.л)
- яйця 190 г (4 шт. середні)
- дріжджі сухі 10 г
- цукор 60 г (3 ст. л.)
- сіль 10 г
Начинка:
- кріп 1 пучок
- цибуля зелена 2 пучки
- кисломолочний сир 250 г
- яйця 6-8 шт.
- йогурт грецький 50 г (2 ст. л.)
- сіль 1 ч. л.
- перець чорний
- олія для змащування пиріжків 3-4 ст. л.
- борошно, щоб підсипати тісто - кілька ст. л.
- 1 яйце для змащування пиріжків.
Як приготувати
Розведіть у теплій воді дріжджі. А в окремій мисці змішайте борошно з яйцями, маслом, сіллю і цукром. Замішуйте тісто, вливши рідину з дріжджами. Тісто має бути м'якшим, ніж на вареники. Накрийте його рушником і дайте відпочити 20 хв.
Для начинки відваріть яйця і наріжте зелень.
"Якщо вона виходить сухою, додайте грецький йогурт або сметану. А ще можна збризнути соком лимона або замінити сир на моцарелу чи бринзу. Головне - не забудьте посолити, поперчити та спробувати на смак начинку перед приготуванням", - радить Величко.
Змастіть форму для запікання олією. Тісто розкачайте завтовшки 3-4 мм і за допомогою чашки або склянки виріжте круги. На них викладіть начинку - як з варениками. Змастіть водою край і заліпіліть. Після цього викладіть стиком вниз (для цього вареник необхідно трохи вигнути) по борту форми.
Після цього змастіть цей шар вареників олією і займіться другим шаром.
Коли заповнили всю форму і дійшли до центру - накрийте рушником. Залишіть на годинку, щоб пиріжки піднялися.
Випікайте 20-35 хвилин за температури 170 градусів. Але час залежить від духовки - перевіряйте за 20 хвилин. І за 10 хвилин до закінчення приготування пирога потрібно змастити яйцем.
"Коли пиріг готовий, рекомендую накрити рушником на 15-20 хвилин, поки трохи охолоне, а потім на дерев'яну дошку. Діставати його досить легко - жирне тісто і змащена олією форма вам допоможе у цьому", - каже кухар.
Пиріг із зеленню, яйцями та сиром (фото: facebook Андрій Величко)
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