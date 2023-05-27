С хрустящим песочным тестом и сочной серединкой: рецепт очень вкусного пирога с ревенем

Уже начался сезон ревеня, так что можно экспериментировать с приготовлением блюд из него. Любителям ароматной выпечки очень понравится пирог с песочного теста - у него получается хрустящая основа и пышная сочная начинка.
Рецептом поделился одесский шеф-повар Андрей Величко в Facebook.
"Скажу сразу, это не самый простой из рецептов. Есть много менее сложных пирогов, бисквитов, галет и слоек. Но что мне нравится в этом рецепте - это сочетание хрустящего песочного теста и пышной сочной серединки", - пишет кулинар.
Ингредиенты:
Песочное тесто:
Жидкое тесто:
Ревень помойте и очистите от тонкой кожуры. Нарежьте на куски длиной 3 см, переложите в миску и засыпьте сахаром.
Смешайте 80 г муки с 80 г мягкого сливочного масла, 100 г сахара и с солью. Быстро замесите тесто, затем заверните в пищевую пленку или пергаментную бумагу и отправляйте в морозильник, чтобы тесто замерзло.
Смешайте 220 г муки с солью и разрыхлителем. В другой миске смешайте 170 г сахара, яйца, 120 г мягкого сливочного масла и 50 мл сметаны. Разотрите венчиком до однородного состояния. После этого всыпьте половину подготовленной муки и перемешайте венчиком. После - вторую половину муки, и уже вымешивайте ложкой или силиконовой лопаткой.
Тесто должно быть достаточно густое кремообразное - как домашние сливки. Если мало жидкости - добавьте ложку воды. Но, как правило, если вы добавили все компоненты комнатной температуры (особенно важно яйца и масло) - то все получится с первого раза.
Смажьте форму для выпечки маслом и посыпьте манкой, разогрейте духовку.
Основное тесто вылейте в форму для выпечки, разровняйте его ложкой (ее лучше смочить в воде), чтобы оно было равномерно распределено. Сверху натрите примерно половину песочного теста из морозилки, его тоже разровняйте по всей поверхности формы.
Далее ревень вонзите в тесто, достаточно плотно, как показано на фото. После - натрите остаток песочного теста, его слой должен закрыть весь ревень.
Выпекайте 60-80 мин при 180 С, пока песочное тесто не станет золотистого цвета, а внутри пирог не пропечется.
Когда пирог готов - подождите час-два, только потом нарезайте и ешьте. Лучше всего его есть с вареньем из ревеня и клубники, или со взбитыми сладкими сливками.
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