С хрустящим песочным тестом и сочной серединкой: рецепт очень вкусного пирога с ревенем

Пирог с ревенем

"Скажу сразу, это не самый простой из рецептов. Есть много менее сложных пирогов, бисквитов, галет и слоек. Но что мне нравится в этом рецепте - это сочетание хрустящего песочного теста и пышной сочной серединки", - пишет кулинар.

Ингредиенты:

250-300 г ревеня

100 г сахара

Песочное тесто:

80 г сливочного масла

100 г сахара

80 г муки

щепотка соли

Жидкое тесто:

220 г муки

10 г разрыхлителя теста

2 щепотки соли

120 г сливочного масла

170 г сахара

2 яйца

50 г сметаны

10 г сливочного масла

1-2 ст. л манки для посыпки формы для выпекания.

Как приготовить

Ревень помойте и очистите от тонкой кожуры. Нарежьте на куски длиной 3 см, переложите в миску и засыпьте сахаром.

Смешайте 80 г муки с 80 г мягкого сливочного масла, 100 г сахара и с солью. Быстро замесите тесто, затем заверните в пищевую пленку или пергаментную бумагу и отправляйте в морозильник, чтобы тесто замерзло.

Смешайте 220 г муки с солью и разрыхлителем. В другой миске смешайте 170 г сахара, яйца, 120 г мягкого сливочного масла и 50 мл сметаны. Разотрите венчиком до однородного состояния. После этого всыпьте половину подготовленной муки и перемешайте венчиком. После - вторую половину муки, и уже вымешивайте ложкой или силиконовой лопаткой.

Тесто должно быть достаточно густое кремообразное - как домашние сливки. Если мало жидкости - добавьте ложку воды. Но, как правило, если вы добавили все компоненты комнатной температуры (особенно важно яйца и масло) - то все получится с первого раза.

Смажьте форму для выпечки маслом и посыпьте манкой, разогрейте духовку.

Основное тесто вылейте в форму для выпечки, разровняйте его ложкой (ее лучше смочить в воде), чтобы оно было равномерно распределено. Сверху натрите примерно половину песочного теста из морозилки, его тоже разровняйте по всей поверхности формы.

Далее ревень вонзите в тесто, достаточно плотно, как показано на фото. После - натрите остаток песочного теста, его слой должен закрыть весь ревень.

Выпекайте 60-80 мин при 180 С, пока песочное тесто не станет золотистого цвета, а внутри пирог не пропечется.

Когда пирог готов - подождите час-два, только потом нарезайте и ешьте. Лучше всего его есть с вареньем из ревеня и клубники, или со взбитыми сладкими сливками.

Этапы приготовления пирога с ревеня (фото: Facebook/Андрей Величко)