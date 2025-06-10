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Іванка Трамп показала спекотні фото в купальнику: як вона виглядає зараз

Вівторок 10 червня 2025 14:00
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Іванка Трамп показала спекотні фото в купальнику: як вона виглядає зараз Іванка Трамп (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Старша донька президента США Іванка Трамп продемонструвала ідеальну фігуру в купальнику.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її публікацію в Instagram.

У своєму блозі 43-річна Іванка опублікувала кілька світлин під час відпочинку. На одному з них вона постала в блакитному цілісному купальнику з довгими рукавами. Таке вбрання вигідно підкреслило її струнку фігуру і довгі ноги.

Іванка Трамп показала спекотні фото в купальнику: як вона виглядає зараз

Іванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

На іншому фото також зображена старша дочка Трамп, цього разу вона займається серфінгом на блакитній дошці. Вона стоїть на дошці в чорному купальнику з високою лінією талії й ліфі на бретельках і балансує на хвилі.

Іванка Трамп показала спекотні фото в купальнику: як вона виглядає зараз

Дочка Трампа показала фігуру (фото: instagram.com/ivankatrump)

На третьому фото вона показала більш романтичний лук для пляжу. На ній купальник з принтом, а також легка спідниця з тканини з таким же візерунком.

Іванка Трамп показала спекотні фото в купальнику: як вона виглядає зараз

Іванка Трамп у купальнику (фото: instagram.com/ivankatrump)

Хто така Іванка Трамп

Іванка Трамп - старша дочка американського президента Дональда Трампа від першого шлюбу з моделлю Іваною Младковою (Трамп).

Народилася 30 жовтня 1981 року. Після школи вступила до коледжу, а потім провчилася два роки в Джорджтаунському університеті та перевелася до Пенсільванського, де й отримала ступінь бакалавра в галузі економіки.

Нині Іванка Трамп - підприємниця, модель, письменниця, політична діячка, телеведуча, модельєр.

У 2005 році познайомилася з бізнесменом Джаредом Кушнером - власником девелоперської компанії та газети New York Observer.

У 2009 році Іванка Трамп і Джаред Кушнер одружилися. У пари троє дітей: дочка Арабелла Роуз (2011 р. н.), Джозеф Фредерік (2013 р. н.), Теодор Джеймс (2016 р. н.).

Іванка Трамп показала спекотні фото в купальнику: як вона виглядає зараз

Іванка Трамп із сім'єю (фото: instagram.com/ivankatrum)

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