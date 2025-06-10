Иванка Трамп показала жаркие фото в купальнике: как она выглядит сейчас
Старшая дочь президента США Иванка Трамп продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее публикацию в Instagram.
В своем блоге 43-летняя Иванка опубликовала несколько снимков во время отдыха. На одном из них она предстала в голубом цельном купальнике с длинными рукавами. Такой наряд выгодно подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги.
Иванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)
На другом фото также запечатлена старшая дочь Трамп, на этот раз она занимается серфингом на голубой доске. Она стоит на доске в черном купальнике с высокой линией талии и лифе на бретельках и балансирует на волне.
Дочь Трампа показала фигуру (фото: instagram.com/ivankatrump)
На третьем фото она показала более романтический лук для пляжа. На ней купальник с принтом, а также легкая юбка из ткани с таким же узором.
Иванка Трамп в купальнике (фото: instagram.com/ivankatrump)
Кто такая Иванка Трамп
Иванка Трамп - старшая дочь американского президента Дональда Трампа от первого брака с моделью Иваной Младковой (Трамп).
Родилась 30 октября 1981 года. После школы поступила в колледж, а затем проучилась два года в Джорджтаунском университете и перевелась в Пенсильванский, где и получила степень бакалавра в области экономики.
Сейчас Иванка Трамп - предпринимательница, модель, писательница, политический деятель, телеведущая, модельер.
В 2005 году познакомилась с бизнесменом Джаредом Кушнером - владельцем девелоперской компании и газеты New York Observer.
В 2009 году Иванка Трамп и Джаред Кушнер поженились. У пары трое детей: дочь Арабелла Роуз (2011 г. р.), Джозеф Фредерик (2013 г. р.), Теодор Джеймс (2016 г. р.).
Иванка Трамп с семьей (фото: instagram.com/ivankatrum)
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