Иванка Трамп показала жаркие фото в купальнике: как она выглядит сейчас

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

В своем блоге 43-летняя Иванка опубликовала несколько снимков во время отдыха. На одном из них она предстала в голубом цельном купальнике с длинными рукавами. Такой наряд выгодно подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги.

Иванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

На другом фото также запечатлена старшая дочь Трамп, на этот раз она занимается серфингом на голубой доске. Она стоит на доске в черном купальнике с высокой линией талии и лифе на бретельках и балансирует на волне.

Дочь Трампа показала фигуру (фото: instagram.com/ivankatrump)

На третьем фото она показала более романтический лук для пляжа. На ней купальник с принтом, а также легкая юбка из ткани с таким же узором.

Иванка Трамп в купальнике (фото: instagram.com/ivankatrump)

Кто такая Иванка Трамп

Иванка Трамп - старшая дочь американского президента Дональда Трампа от первого брака с моделью Иваной Младковой (Трамп).

Родилась 30 октября 1981 года. После школы поступила в колледж, а затем проучилась два года в Джорджтаунском университете и перевелась в Пенсильванский, где и получила степень бакалавра в области экономики.

Сейчас Иванка Трамп - предпринимательница, модель, писательница, политический деятель, телеведущая, модельер.

В 2005 году познакомилась с бизнесменом Джаредом Кушнером - владельцем девелоперской компании и газеты New York Observer.

В 2009 году Иванка Трамп и Джаред Кушнер поженились. У пары трое детей: дочь Арабелла Роуз (2011 г. р.), Джозеф Фредерик (2013 г. р.), Теодор Джеймс (2016 г. р.).

Иванка Трамп с семьей (фото: instagram.com/ivankatrum)