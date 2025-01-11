Уся родина Трампа: дружини, діти, онуки та інші члени сім'ї
Дональд Трамп є не лише успішним бізнесменом і політиком, але й батьком і дідом, який має велику родину. Його сім'я - це не лише партнери по бізнесу, а й значущі фігури в політиці та громадському житті. Це династія з багатомільйонним спадком, брендом та великою кількістю нерухомості.
Що відомо про родину Трампа, хто члени його сім'ї та чим вони зараз займаються, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Дональд Трамп - голова родини
Дональд Джон Трамп - один із найбільш відомих американських бізнесменів, телеведучий, а також президент США в період з 2017 по 2021 рік. У 2024 році він знову виграв вибори й став 47-м президентом США.
Його родина відіграла важливу роль у його житті та кар'єрі, причому кожен з його дітей і онуків активно бере участь у різних аспектах публічного життя.
Дональд Трамп (фото: Getty Images)
Дружини Трампа
1. Івана Трамп (перша дружина)
Шлюб: 1977-1992.
Івана Трамп, уроджена Івана Младкова, народилася в Чехословаччині (тепер Чехія). Вона стала першою дружиною Дональда Трампа, з яким вони одружилися в 1977 році.
Івана була моделлю та працювала в різних бізнесах Трампа, а також відіграла ключову роль у його бізнесі на початку їхнього шлюбу.
У 1992 році пара розлучилася, і це розлучення привернуло велику увагу через численні скандали та боротьбу за сімейну компанію.
Діти від цього шлюбу:
- Дональд Трамп-молодший (1977)
- Іванка Трамп (1981)
- Ерік Трамп (1984)
2. Марла Мейплс (друга дружина)
Шлюб: 1993-1999.
Марла Мейплс - акторка та телеведуча, яка стала другою дружиною Дональда Трампа в 1993 році. Вони одружилися після публічного скандалу, що виник через їхній роман під час шлюбу Трампа з Іваною.
Шлюб з Марлою тривав до 1999 року. Від цього шлюбу у Трампа є одна дочка - Тіффані Трамп.
Діти від цього шлюбу:
- Тіффані Трамп (1993)
3. Меланія Трамп (третя дружина)
Шлюб: 2005-до тепер.
Меланія Кнаус народилася в Словенії. Вона стала третьою дружиною Дональда Трампа у 2005 році. Меланія була моделлю та згодом стала громадянкою США.
Пара має одного спільного сина - Баррона Трампа, який народився у 2006 році. Меланія була першою леді США з 2017 по 2021 рік, активно займалася благодійністю та підтримкою ініціатив для дітей і сімей.
Діти від цього шлюбу:
- Баррон Трамп (2006)
Уся родина Трампів (фото: Getty Images)
Діти Трампа
1. Дональд Трамп-молодший
Народився: 31 грудня 1977 року.
Дональд Трамп-молодший - старший син Дональда Трампа від першого шлюбу з Іваною Трамп. Він став одним з найбільш публічних членів родини Трампів. Дональд-молодший працює в компанії The Trump Organization, займаючи позицію виконавчого віцепрезидента, та є активним учасником політичних кампаній свого батька.
Особисте життя:
Дональд Трамп-молодший одружений з Ванессою Трамп (в минулому моделлю та телеведучою). У пари п’ятеро дітей: Кей, Хлоя, Дональд Джон III, Трістан і Спенсер.
2. Іванка Трамп
Народилася: 30 жовтня 1981 року.
Іванка - єдина дочка Дональда Трампа від першого шлюбу з Іваною. Вона працювала у The Trump Organization, пізніше стала радницею президента США під час його каденції.
Іванка також активно займається бізнесом, зокрема модою, і є засновницею власної лінії одягу та аксесуарів. Під час президенства батькам була його радником у Білому домі.
У листопаді 2022 року Іванка сказала, що хоче поставити на перше місце приватне життя і своїх дітей.
Особисте життя:
Іванка заміжня за Джаредом Кушнером, бізнесменом та політиком, який працював в адміністрації Трампа. Вони мають трьох дітей: Арабеллу, Джозефа та Теодора.
3. Ерік Трамп
Народився: 6 січня 1984 року.
Ерік Трамп - другий син Дональда Трампа та Івани Трамп. Він активно працює в The Trump Organization, займаючи позицію віцепрезидента з розвитку бізнесу. Ерік також є засновником Erik Trump Foundation, яка займається благодійністю.
Особисте життя:
Ерік одружений з Ларою Ліон, з якою має двох дітей: Люка та Керолайн.
4. Тіффані Трамп
Народилася: 13 жовтня 1993 року.
Тіффані Трамп - єдина дитина Дональда Трампа від його другого шлюбу з Марлою Мейплс. Тіффані з молодших років займається благодійною діяльністю, зокрема у сфері освіти та прав людини, а також завершила навчання в юридичній школі. Зараз зосереджена на реформі кримінального правосуддя та національній кібербезпеці.
Особисте життя:
Тіффані одружена з Майклом Болсом, бізнесменом і сином відомого мільярдера.
5. Баррон Трамп
Народився: 20 березня 2006 року.
Баррон - єдиний син Дональда Трампа від Меланії Трамп. Він рідко з'являється на публіці та має приватне життя. Баррон навчається закінчив Оксбриджську Академію та вступив до Нью-Йоркського університету, активно займається спортом.
Меланія Трамп та її син Баррон (фото: Getty Images)
Онуки Трампа
Кей Медісон Трамп
Народилася: 2007 року.
Кей - старша онука Дональда Трампа та дочка Дональда Трампа-молодшого та Ванесси Трамп. Вона бере участь у родинних заходах і часто спілкується з дідусем.
Хлоя Софія Трамп
Народилася: 2014 року.
Хлоя - ще одна онука Дональда Трампа від його сина Дональда Трампа-молодшого і Ванесси. Вона разом з братами бере участь у родинних заходах.
Дональд Джон III Трамп
Народився: 2009 року.
Дональд Джон III - син Дональда Трампа-молодшого та Ванесси Трамп.
Трістан Мілош Трамп
Народився: 2011 року.
Трістан - син Дональда Трампа-молодшого і Ванесси Трамп.
Спенсер Фредерік Трамп
Народився: 2012 року.
Спенсер - ще один син Дональда Трампа-молодшого та Ванесси Трамп.
Арабелла Роуз Кушнер
Народилася: 2011 року.
Арабелла - дочка Іванки Трамп і Джареда Кушнера.
Джозеф Фредерік Кушнер
Народився: 2013 року.
Джозеф - син Іванки Трамп і Джареда Кушнера.
Ерік Люк Трамп
Народився у 2017 році.
Ерік Люк - син Еріка Трампа та Лари Трамп
Керолайн Дороти Трамп
Народилася у 2019 році.
Керолайн - донька Еріка Трампа та Лари Трамп
Родина Трампів (фото: BBC)
Раніше ми писали про те, звідки походить родина Трампа та яку має історію еміграції до США.
А ще розповідали, чому "фірмова" зачіска Трампа стала темою розмов, інтриг та унікальним явищем.
Під час написання матеріалу використані джерела:The New York Times, USA Today, Bloomberg News, CNN, Вікіпедія, BBC.