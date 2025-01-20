Беріть приклад! 8 приголомшливих образів Іванки Трамп, від яких усі в захваті

Інавгурація Дональда Трампа відбудеться сьогодні , 20 січня, у Вашингтоні - Трамп офіційно стане 47-м президентом США. Увагу громадськості прикуто не тільки до його персони, а й до його дружини Меланії Трамп, а також дітей.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram розповідає про найцікавіші образи старшої доньки Трампа Іванки.

Поєднання чорного і червоного

Донька 47-го президента США може похвалитися відмінним смаком і витонченою фігурою. Навіть найпростіший образ виглядає на фігурі Іванки не тільки стильно, а й елегантно.

Наприклад, класичне поєднання чорного і червоного. Для одного з виходів у світ зі своїм знаменитим батьком Іванка Трамп вибрала червоний гольф-водолазку і чорне приталене пальто із запахом.

Іванка Трамп із батьком Дональдом Трампом (фото: Getty Images)

Бежевий total look

Бізнесвумен полюбляє вибирати вбрання в бежевій гамі, причому часто це total look'и. Днями вона продемонструвала стильний образ з довгою трикотажною сукнею з високим горлом, яку доповнила пальтом пісочного відтінку з цікавими об'ємними аплікаціями.

Іванка Трамп у бежевому вбранні (фото: instagram.com/ivankatrum)

Для ще одного total look'а в бежевому відтінку Іванка вибрала гольф-водолазку кольору вершкового масла і світло-коричневий брючний костюм зі штанами прямого крою, які підкреслили її довгі ноги. Завершити лук вона вирішила коричневими ботильйонами на високих підборах.

Бежевий завжди виглядає дорого (фото: instagram.com/ivankatrum)

Замша і коротка дублянка

Донька Дональда Трампа стежить за модними трендами. Так, для святкування нового року вона обрала темно-коричневу сукню із замші, яку доповнила широким ременем з камінням бірюзового кольору.

Завершували образ старшої доньки Трампа коротка дублянка бежевого відтінку зі світлим хутром, високі чоботи та сумка незвичної форми в тон до сукні.

Образ Іванки Трамп з короткою дублянкою (фото: instagram.com/ivankatrum)

Елементи ковбойського стилю

Попри те, що для офіційних заходів Іванка Трамп обирає строгі образи, переважно в однотонній гамі, на відпочинку вона дозволяє собі міксувати різні стилі в одязі. Вона полюбляє додавати у свої повсякденні луки такі елементи ковбойського стилю, як чоботи та капелюхи.

Стильні капелюхи в образах Іванки Трамп (фото: instagram.com/ivankatrum)

Це може бути як чорна вечірня сукня міні з ковбойськими чоботами й курткою-"тедді", так і більш розслаблені луки з яскравими сукнями, спідницями та светрами, які вона доповнює капелюхом з широкими полями.

Образи Іванки Трамп з ковбойськими чоботами (фото: instagram.com/ivankatrum)

Хто така Іванка Трамп

Іванка Трамп - американська бізнесвумен, колишня модель, а також старша дочка Дональда Трампа, 45-го та 47-го президента США. Вона народилася 30 жовтня 1981 року в Нью-Йорку. Іванка - дочка Дональда Трампа і його першої дружини, Івани Трамп.

До того як почати кар'єру в політиці, Іванка активно займалася бізнесом і модою. Вона працювала в сімейній компанії The Trump Organization, де обіймала різні посади, а також розвивала власний бренд одягу та аксесуарів.

У 2017 році, після того, як її батько став президентом США, була радницею президента і зосередилася на питаннях економіки, зайнятості та розвитку сімейних цінностей.

Іванка також активно підтримувала політичну кар'єру свого батька, займала публічні позиції, висловлюючи свою підтримку його політиці. Вона була частиною президентської адміністрації, хоча не обіймала офіційної посади, а працювала як особистий радник. Після закінчення президентства Дональда Трампа Іванка продовжила свою кар'єру в бізнесі та громадському житті.

Одружена з бізнесменом Джаредом Кушнером, який також був радником президента Трампа, у них троє дітей.

Іванка Трамп із чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/ivankatrum)