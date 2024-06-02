Івана Купала 2024: коли дата свята за новим календарем, заборони і традиції

Івана Купала (також відоме як Купала, Купайло) - це одне з найдавніших і найулюбленіших свят в Україні. Воно походить з дохристиянських часів і символізує кохання та продовження роду.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли саме відзначаємо свято Івана Купала, чому це свято важливе та які його традиції.

Коли святкують Івана Купала 2024 за новим календарем

У 2024 році дата святкування Івана Купала змінилася через перехід України на новоюліанський календар. Раніше це свято відзначали 7 липня.

Тепер парафіяни ПЦУ і УГКЦ святкують всі неперехідні православні свята на 13 днів раніше, тому Івана Купала відзначатимуть 24 червня.

Івана Купала: історія свята

Історія Івана Купала дуже стара. Свято має язичницьке коріння і пов'язане з літнім сонцестоянням, найдовшим днем ​​і найкоротшою ніччю в році. Люди вірили, що це свято приносить їм удачу і плодючість.

Потім його пов'язали з Іваном Хрестителем і почали відзначати як час очищення від гріхів.

У давніх записах говориться, що це свято завжди було важливим для слов'ян.

Назву "Івана Купала" придумали через його зв'язок із купанням у водоймах.

В різних частинах України назва свята може відрізнятися, наприклад, "Сонцекрес" або "Купайло".

Обряди та забобони на Івана Купала

Купальські обряди уособлюють єднання з природою:

Купання в річці або озері. Вважається, що вода в цей день очищає від гріхів і хвороб.

Вважається, що вода в цей день очищає від гріхів і хвороб. Стрибки через вогнище. Цей обряд символізує очищення вогнем і єднання з сонцем.

Цей обряд символізує очищення вогнем і єднання з сонцем. Пускання вінків на воду. Дівчата плетуть вінки з квітів і трав, загадують бажання і пускають їх на воду. Вважається, що вінок, який не потонув, віщує щасливе заміжжя.

Дівчата плетуть вінки з квітів і трав, загадують бажання і пускають їх на воду. Вважається, що вінок, який не потонув, віщує щасливе заміжжя. Ворожіння. На Купала дівчата ворожать на судженого, на щастя, на багатство.

Пошук квітки папороті, яка, за легендою, розцвітає лише в цю єдину ніч у році, вважається головною традицією.

Легенда стверджує, що ця квітка має особливі магічні властивості, допомагаючи розуміти мову тварин та знаходити приховані скарби.

Які існують забобони цього дня: