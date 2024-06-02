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Ивана Купала 2024: когда дата праздника по новому календарю, запреты и традиции

Воскресенье 02 июня 2024 14:30
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Ивана Купала 2024: когда дата праздника по новому календарю, запреты и традиции Ивана Купала отмечается 24 июня (фото: РБК-Украина)
Автор: Марина Кравченко

Ивана Купала (также известное как Купала, Купайло) - это один из самых древних и любимых праздников в Украине. Оно происходит из дохристианских времен и символизирует любовь и продолжение рода.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда именно отмечаем праздник Ивана Купала, почему этот праздник важен и какие его традиции.

Когда празднуют Ивана Купала 2024 года по новому календарю

В 2024 году дата празднования Ивана Купала изменилась из-за перехода Украины на новоюлианский календарь. Ранее этот праздник отмечали 7 июля.

Теперь прихожане ПЦУ и УГКЦ празднуют все непереходные православные праздники на 13 дней раньше, поэтому Ивана Купала будут отмечать 24 июня.

Ивана Купала: история праздника

История Ивана Купала очень старая. Праздник имеет языческие корни и связан с летним солнцестоянием, самым длинным днем ​​и кратчайшей ночью в году. Люди верили, что этот праздник приносит им удачу и плодовитость.

Затем его связали с Иоанном Крестителем и начали отмечать как время очищения от грехов.

В древних записях говорится, что этот праздник всегда был важен для славян.

Название "Ивана Купала" придумали из-за его связи с купанием в водоемах.

В разных частях Украины название праздника может отличаться, например, "Сонцекрес" или "Купайло".

Обряды и суеверия на Ивана Купала

Купальские обряды олицетворяют единение с природой:

  • Купание в реке или озере. Считается, что вода в этот день очищает от грехов и болезней.
  • Прыжки через костер. Этот обряд символизирует очистку огнем и единение с солнцем.
  • Пуск венков на воду. Девушки плетут венки из цветов и трав, загадывают желания и пускают их на воду. Считается, что не утонувший венок предвещает счастливое замужество.
  • Гадание. На Купала девушки гадают на суженого, на счастье, на богатство.

Поиск цветка папоротника, который, по легенде, расцветает только в эту единственную ночь в году, считается главной традицией.

Легенда утверждает, что этот цветок обладает особыми магическими свойствами, помогая понимать язык животных и находить скрытые сокровища.

Какие существуют предрассудки в этот день:

  • нельзя поднимать найденные на земле деньги, потому что это может привести к финансовым проблемам
  • не желательно спать ночью, чтобы не допустить нечистую силу к дому

Напомним, ранее уже появился церковный календарь на лето 2024 года.

Читайте также церковный календарь праздников на июнь.

При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ, Википедия.

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