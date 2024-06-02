Ивана Купала 2024: когда дата праздника по новому календарю, запреты и традиции

Ивана Купала (также известное как Купала, Купайло) - это один из самых древних и любимых праздников в Украине. Оно происходит из дохристианских времен и символизирует любовь и продолжение рода.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда именно отмечаем праздник Ивана Купала, почему этот праздник важен и какие его традиции.

Когда празднуют Ивана Купала 2024 года по новому календарю

В 2024 году дата празднования Ивана Купала изменилась из-за перехода Украины на новоюлианский календарь. Ранее этот праздник отмечали 7 июля.

Теперь прихожане ПЦУ и УГКЦ празднуют все непереходные православные праздники на 13 дней раньше, поэтому Ивана Купала будут отмечать 24 июня.

Ивана Купала: история праздника

История Ивана Купала очень старая. Праздник имеет языческие корни и связан с летним солнцестоянием, самым длинным днем ​​и кратчайшей ночью в году. Люди верили, что этот праздник приносит им удачу и плодовитость.

Затем его связали с Иоанном Крестителем и начали отмечать как время очищения от грехов.

В древних записях говорится, что этот праздник всегда был важен для славян.

Название "Ивана Купала" придумали из-за его связи с купанием в водоемах.

В разных частях Украины название праздника может отличаться, например, "Сонцекрес" или "Купайло".

Обряды и суеверия на Ивана Купала

Купальские обряды олицетворяют единение с природой:

Купание в реке или озере. Считается, что вода в этот день очищает от грехов и болезней.

Считается, что вода в этот день очищает от грехов и болезней. Прыжки через костер . Этот обряд символизирует очистку огнем и единение с солнцем.

. Этот обряд символизирует очистку огнем и единение с солнцем. Пуск венков на воду. Девушки плетут венки из цветов и трав, загадывают желания и пускают их на воду. Считается, что не утонувший венок предвещает счастливое замужество.

Девушки плетут венки из цветов и трав, загадывают желания и пускают их на воду. Считается, что не утонувший венок предвещает счастливое замужество. Гадание. На Купала девушки гадают на суженого, на счастье, на богатство.

Поиск цветка папоротника, который, по легенде, расцветает только в эту единственную ночь в году, считается главной традицией.

Легенда утверждает, что этот цветок обладает особыми магическими свойствами, помогая понимать язык животных и находить скрытые сокровища.

Какие существуют предрассудки в этот день: