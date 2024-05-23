Церковний календар на червень 2024: важливі дати та свята

У червні 2024 року на православних українців чекають важливі церковні свята, серед яких Вознесіння Господнє, Трійця і не тільки.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які церковні свята будемо відмічати у червні за новим церковним календарем.

Церковні свята червня

Церковний календар на червень 2024 року насичений численними святами, які мають важливе значення для християн.

У цьому місяці ми відзначимо не тільки великі свята, такі як Вознесіння Господнє та Трійця, але й шануватимемо пам'ять багатьох святих.

Свята у червні 2024 року за новим календарем:

1 червня - святого мученика Юстина філософа і тих, що з ним

2 червня - святого Никифора

3 червня - святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним

4 червня - святого Митрофана, патріарха Царгородського

5 червня - Віддання свята Преполовення; святого священномученика Доротея, єпископа Тирського; святого мученика Косми, пресвітера Вірменського

6 червня - преподобного Висаріона чудотворця; преподобного Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі

7 червня - святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського

8 червня - перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирона

9 червня - Неділя Сліпорожденого; святого Кирила, архиєпископа Олександрійського

10 червня - святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського

11 червня - святих апостолів Вартоломея й Варнави

12 червня - Віддання Великодня; преподобного Онуфрія Великого; преподобного Петра Атонського

13 червня - Вознесіння Ісуса Христа

14 червня - святого пророка Єлисея; святого Методія, патріарха Царгородського

15 червня - святого пророка Амоса; преподобного Єроніма, пресвітера Стридонського

16 червня - Неділя Святих Отців I Вселенського Собору; святого чудотворця Тихона Аматунтського

17 червня - святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла; преподобного Іпатія, ігумена Руфеніанського

18 червня - святого мученика Леонтія

19 червня - святого апостола Юди, брата Господнього по плоті

20 червня - святого священномученика Методія, єпископа Патарського

21 червня - Віддання Вознесіння; святого мученика Юліана Тарсійського

22 червня - Субота заупокійна; святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського

23 червня - Свята Трійця (П'ятидесятниця)

24 червня - Понеділок Святого Духа; Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя

25 червня - святої преподобномучениці Февронії

26 червня - преподобного Давида, що в Солуні; блаженного священномученика Андрія Іщака; блаженного священномученика Миколи Конрада і мученика Володимира Прийми

27 червня - блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького та інших; блаженного священномученика Омеляна Ковча; преподобного Самсона странноприємця

28 червня - перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана

29 червня - День апостолів Петра і Павла

30 червня - Неділя Всіх святих; Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів; блаженного священномученика Василія Величковського

Ці святкові дні нагадують нам про важливість духовного життя та можливість вшанувати святих, які своїм прикладом надихають нас на добрі справи.