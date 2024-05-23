Церковний календар на червень 2024: важливі дати та свята
У червні 2024 року на православних українців чекають важливі церковні свята, серед яких Вознесіння Господнє, Трійця і не тільки.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які церковні свята будемо відмічати у червні за новим церковним календарем.
Церковні свята червня
Церковний календар на червень 2024 року насичений численними святами, які мають важливе значення для християн.
У цьому місяці ми відзначимо не тільки великі свята, такі як Вознесіння Господнє та Трійця, але й шануватимемо пам'ять багатьох святих.
Свята у червні 2024 року за новим календарем:
- 1 червня - святого мученика Юстина філософа і тих, що з ним
- 2 червня - святого Никифора
- 3 червня - святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним
- 4 червня - святого Митрофана, патріарха Царгородського
- 5 червня - Віддання свята Преполовення; святого священномученика Доротея, єпископа Тирського; святого мученика Косми, пресвітера Вірменського
- 6 червня - преподобного Висаріона чудотворця; преподобного Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі
- 7 червня - святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського
- 8 червня - перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирона
- 9 червня - Неділя Сліпорожденого; святого Кирила, архиєпископа Олександрійського
- 10 червня - святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського
- 11 червня - святих апостолів Вартоломея й Варнави
- 12 червня - Віддання Великодня; преподобного Онуфрія Великого; преподобного Петра Атонського
- 13 червня - Вознесіння Ісуса Христа
- 14 червня - святого пророка Єлисея; святого Методія, патріарха Царгородського
- 15 червня - святого пророка Амоса; преподобного Єроніма, пресвітера Стридонського
- 16 червня - Неділя Святих Отців I Вселенського Собору; святого чудотворця Тихона Аматунтського
- 17 червня - святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла; преподобного Іпатія, ігумена Руфеніанського
- 18 червня - святого мученика Леонтія
- 19 червня - святого апостола Юди, брата Господнього по плоті
- 20 червня - святого священномученика Методія, єпископа Патарського
- 21 червня - Віддання Вознесіння; святого мученика Юліана Тарсійського
- 22 червня - Субота заупокійна; святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського
- 23 червня - Свята Трійця (П'ятидесятниця)
- 24 червня - Понеділок Святого Духа; Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя
- 25 червня - святої преподобномучениці Февронії
- 26 червня - преподобного Давида, що в Солуні; блаженного священномученика Андрія Іщака; блаженного священномученика Миколи Конрада і мученика Володимира Прийми
- 27 червня - блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького та інших; блаженного священномученика Омеляна Ковча; преподобного Самсона странноприємця
- 28 червня - перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана
- 29 червня - День апостолів Петра і Павла
- 30 червня - Неділя Всіх святих; Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів; блаженного священномученика Василія Величковського
Ці святкові дні нагадують нам про важливість духовного життя та можливість вшанувати святих, які своїм прикладом надихають нас на добрі справи.
Раніше ми писали про те, коли в Україні у 2024 році будемо святкувати найголовніші церковні свята.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, Церковний календар УПЦ.