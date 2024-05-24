Церковний календар на літо 2024: коли головні свята і батьківські поминальні суботи

Літо 2024 року багате на церковні свята, що мають велике значення для вірян.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які свята чекають нас улітку 2024 року.

Ці літні святкові дні підкреслюють важливість духовного життя та надають можливість вшанувати святих і події, які надихають нас на добрі вчинки та духовний розвиток.

Церковні свята у серпні 2024 року (фото: freepik.com)

Успенський піст триватиме від 1 до 14 серпня, це період строгого посту перед святом Успіння Пресвятої Богородиці.

Останній місяць літа також багатий на свята і події:

Церковні свята у липні 2024 року (фото: freepik.com)

Липень, як і червень, насичений важливими для вірян церковними подіями:

Церковні свята у червні 2024 року (фото: freepik.com)

Поминальний день у червні: 22 числа - Троїцька батьківська субота .

Не забуваймо про суцільні тижні, коли немає посту навіть у середу та п'ятницю: від 24 до 30 червня - Троїцький тиждень .

У червні відзначаються кілька значних свят, які мають важливе духовне значення :

Раніше ми вже писали про Червона гірку, Проводи, Гробки, Радониця: коли найголовніші поминальні дні року.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, Церковний календар УПЦ.