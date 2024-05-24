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Церковний календар на літо 2024: коли головні свята і батьківські поминальні суботи

П'ятниця 24 травня 2024 08:00
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Церковний календар на літо 2024: коли головні свята і батьківські поминальні суботи Церковний календар на літо 2024 року (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Літо 2024 року багате на церковні свята, що мають велике значення для вірян.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які свята чекають нас улітку 2024 року.

Церковний календар на червень

У червні відзначаються кілька значних свят, які мають важливе духовне значення:

  • 13 червня - Вознесіння Ісуса Христа, це свято відзначає вознесіння Христа на небо на сороковий день після його воскресіння
  • 23 червня - Свято Трійці (П'ятидесятниця)
  • 24 червня - Різдво святого Іоанна Хрестителя, відоме також як Івана Купала
  • 29 червня - День святих апостолів Петра і Павла
  • 30 червня - Неділя Всіх святих, свято присвячене всім святим, відомим і невідомим, які досягли святості своїм життям

Не забуваймо про суцільні тижні, коли немає посту навіть у середу та п'ятницю: від 24 до 30 червня - Троїцький тиждень.

Поминальний день у червні: 22 числа - Троїцька батьківська субота.

Церковний календар на літо 2024: коли головні свята і батьківські поминальні суботи

Церковні свята у червні 2024 року (фото: freepik.com)

Церковний календар на липень

Липень, як і червень, насичений важливими для вірян церковними подіями:

  • 7 липня - Матері Божої неустанної помочі, свято присвячене Богородиці, яка допомагає всім, хто звертається до неї з молитвою
  • 15 липня - День святого рівноапостольного князя Володимира Великого, що хрестив Київську Русь і сприяв поширенню християнства на наших землях

Церковний календар на літо 2024: коли головні свята і батьківські поминальні суботи

Церковні свята у липні 2024 року (фото: freepik.com)

Церковний календар на серпень

Останній місяць літа також багатий на свята і події:

  • 1 серпня - Маковія (Медовий Спас); Перенесення чесного хреста
  • 6 серпня - Преображення Господнє (Яблучний Спас)
  • 15 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці, цей день відзначає завершення земного життя Діви Марії і її вознесіння на небо
  • 16 серпня - Горіховий Спас, свято знаменує закінчення Успенського посту і пов'язане з освяченням плодів горіхів

Успенський піст триватиме від 1 до 14 серпня, це період строгого посту перед святом Успіння Пресвятої Богородиці.

Церковний календар на літо 2024: коли головні свята і батьківські поминальні суботи

Церковні свята у серпні 2024 року (фото: freepik.com)

Ці літні святкові дні підкреслюють важливість духовного життя та надають можливість вшанувати святих і події, які надихають нас на добрі вчинки та духовний розвиток.

Раніше ми вже писали про Червона гірку, Проводи, Гробки, Радониця: коли найголовніші поминальні дні року.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, Церковний календар УПЦ.

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