Івана Купала 2023: коли відсвяткуємо і як зміниться дата в новому календарі

Традиції свята

Купальські свята мають дуже давні дохристиянські традиції, пов’язані з літнім сонцестоянням. До нас дійшли такі звичаї, як ворожіння, пускання вінків за водою, пошук квітів папороті, а також звісно - стрибання пар через багаття.

Свято починали відзначати з вечора 6 липня, святкували всю ніч і продовжували 7-го числа. В народі вірили, що вранці треба вмитися росою - так можна покращити своє здоров'я та зберегти красу.

Після сходу сонця 7 липня, в день Івана Купала, можна і треба купатися. Вірили, що вода набирає цілющих властивостей, змиває все погане з тіла і душі.

Багаття - символ Сонця, яке вшановують на свято (фото: Getty Images)

Одна з головних традицій - палити величезне багаття, як символ захисту і очищення. Навколо багаття влаштовували народні гуляння, молодь парами стрибала через вогнище, веселилася.

Існує повір'я: якщо хлопець з дівчиною, взявшись за руки, перестрибнуть вогонь, це означає, що вони згодом одружаться, і їхнє подружнє життя буде щасливим.

Також за повір'ями в ніч на Івана Купала зацвітає папороть, яку шукають, щоб загадати найпотаємніше бажання. Але це відноситься швидше до легенд цього свята.

Незаміжні дівчата ворожили на судженого в цю ніч. Вони плели вінки з квітів і трави і пускали їх по воді, а парубки їх діставали. Якщо дівчина поцілує парубка, який дістав її вінок, вони будуть парою.

На Івана Купала дівчата пускали за водою вінки (фото: ugcc.church)

На Різдво Іоанна Предтечі варто відвідати церковне богослужіння і помолитися святому Іоанну. Йому моляться про благополуччя, здоров'я, сімейне щастя. Бездітні пари моляться про успішне зачаття. Вважається, що Святий Іоанн може допомогти навіть парам, які вже втратили надію, адже він сам народився у літніх батьків.

Що не можна робити на Івана Купала

В ніч на Івана Купала з 6 на 7 липня заборонено купатися в річках, озерах та інших водоймах.

Колись люди вірили, що в цю ніч прокидається вся нечисть, особливо та, яка живе у водоймах: русалки, водяні тощо. І вони можуть затягнути людину під воду і потопити. А от вранці 7-го числа, як ми писали вище, купатися вже можна.

Коли святкуватимемо Івана Купала з наступного року

Наступного року дата свята зміститься на 13 днів назад, як і інші неподвижні свята, відповідно відзначати свято будемо 24 червня. Тож при переході ПЦУ на новоюліанський літургійний календар святкування Івана Купала фактично наблизиться до первісних традицій, коли цей день присвячувався Дню літнього сонцестояння.

Такі зміни були затверджені на архієрейському соборі у травні, але мають бути повторно ухвалені ще на помісному соборі 27 липня. Якщо це станеться, ПЦУ перейде на новий календар з 1 вересня - з початком нового церковного року.

У той же час у ПЦУ зазначають, що парафії можуть самі визначати дати святкування Різдва, Водохреща та інших свят, дати яких змінилися. А от Великдень, і пов’язані з ним "подвижні" свята (Вербна неділя, Вознесіння, Трійця) і Великий піст будуть вираховуватися за традиційним календарем.

Зазначимо, що Українська греко-католицька церква перейшла на новий літургійний календар ще у лютому 2023.