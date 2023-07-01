Ивана Купала 2023: когда отпразднуем и как изменится дата в новом календаре

Традиции праздника

Купальские праздники имеют очень давние дохристианские традиции, связанные с летним солнцестоянием. До нас дошли такие обычаи, как гадание, пускание венков за водой, поиск цветов папоротника, а также, конечно, прыгание пар через костер.

Праздник начинали отмечать с вечера 6 июля, праздновали всю ночь и продолжали 7 числа. В народе верили, что утром нужно умыться росой - так можно улучшить свое здоровье и сохранить красоту.

После восхода солнца 7 июля, в день Ивана Купала, можно и нужно купаться. Верили, что вода набирает целебные свойства, смывает все плохое с тела и души.

Костер - символ Солнца, которое почитают на праздник (фото: Getty Images)

Одна из главных традиций - жечь огромный костер, как символ защиты и очищения. Вокруг костра устраивали народные гуляния, молодежь парами прыгала через костер, веселилась.

Существует поверье: если парень с девушкой, взявшись за руки, перепрыгнут огонь, это значит, что они впоследствии поженятся, и их супружеская жизнь будет счастлива.

Также по поверьям в ночь на Ивана Купала зацветает папоротник, который ищут, чтобы загадать самое сокровенное желание. Но это относится скорее к легендам этого праздника.

Незамужние девушки гадали на суженого в эту ночь. Они плели венки из цветов и трав и пускали их по воде, а парни их доставали. Если девушка поцелует молодого человека, который достал ее венок, они будут парой.

На Ивана Купала девушки пускали за водой венки (фото: ugcc.church)

На Рождество Иоанна Предтечи следует посетить церковное богослужение и помолиться святому Иоанну. Ему молятся о благополучии, здоровье, семейном счастье. Бездетные пары молятся об успешном зачатии. Считается, что Святой Иоанн может помочь даже потерявшим надежду парам, ведь он сам родился у пожилых родителей.

Что нельзя делать на Ивана Купала

В ночь на Ивана Купала с 6 на 7 июля запрещено купаться в реках, озерах и других водоемах.

Когда-то люди верили, что в эту ночь просыпается вся нечисть, особенно та, которая живет в водоемах: русалки, водяные и т. д. И они могут затащить человека под воду и утопить. А вот утром 7 числа, как мы писали выше, купаться уже можно.

Когда будем праздновать Ивана Купала со следующего года

В следующем году дата праздника сместится на 13 дней назад, как и другие неподвижные праздники, соответственно отмечать праздник будем 24 июня. При переходе ПЦУ на новоюлианский литургический календарь празднование Ивана Купала фактически приблизится к дохристианским традициям, когда этот день посвящался Дню летнего солнцестояния.

Такие изменения были утверждены на архиерейском соборе в мае, но должны быть повторно приняты на поместном соборе 27 июля. Если это произойдет, ПЦУ перейдет на новый календарь с 1 сентября - с началом нового церковного года.

В то же время в ПЦУ отмечают, что приходы могут сами определять даты празднования Рождества, Крещения и других праздников, даты которых изменились. А вот Пасха, и связанные с ней "подвижные" праздники (Вербное воскресенье, Вознесение, Троица) и Великий пост будут высчитываться по традиционному календарю.

Отметим, что Украинская греко-католическая церковь перешла на новый литургический календарь еще в феврале 2023 года.