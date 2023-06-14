Церковний календар на липень 2023: головні свята особливого місяця

У липні 2023 року нас чекає багато церковних свят, у тому числі Різдво Івана Предтечі, в народі - Івана Купала. Це важливе християнське свято, ймовірно, у липні святкуватиметься востаннє, адже ПЦУ готується перейти на новий літургійний календар.

Про найважливіші дати читайте в матеріалі Styler далі.

Головні дати липня 2023

6 липня - день Володимирської ікони Божої Матері

7 липня - Різдво Святого Іоанна Хрестителя (Івана Купала)

12 липня - день Святих апостолів Петра і Павла

13 липня - Собор 12 апостолів

24 липня - день блаженної княгині Ольги

28 липня - День хрещення Київської Русі, день пам’яті Святого князя Володимира

Пам'ятайте, що до 11 липня включно триває Петрів піст. Він розпочався ще 12 червня і є одним із чотирьох багатоденних постів протягом року. Цей піст також називають Петрівкою.

Він не вважається суворим, адже під час нього можна вживати їжу рослинного походження з олією (крім понеділка, середи та п’ятниці), а ще рибу (на вихідні). Під час Петрового посту заборонено вінчатися та хрестити дітей, а от сповідуватися та причащатися навпаки потрібно.

Усі свята липня 2023

Як зміниться церковний календар після реформи

24 травня ПЦУ на архієрейському соборі в Києві ухвалила рішення перейти на новоюліанський календар з 1 вересня.

Після переходу обчислювати дату Великодня будуть як і раніше. Це також стосується Вербної неділі (за тиждень до Великодня), Вознесіння та Трійці.

Зазначимо, що ПЦУ остаточно ще не перейшла на новий стиль, рішення мають затвердити на помісному соборі 27 липня. Проте парафії та храми можуть користуватися старим (григоріанським) календарем за бажанням.

Зокрема, Різдво Івана Хрестителя (у народі Івана Купала) можна буде святкувати як 24 червня, так і 7 липня.

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