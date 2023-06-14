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Церковний календар на липень 2023: головні свята особливого місяця

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Середа 14 червня 2023 07:00
Церковний календар на липень 2023: головні свята особливого місяця Церковний календар на липень 2023 (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

У липні 2023 року нас чекає багато церковних свят, у тому числі Різдво Івана Предтечі, в народі - Івана Купала. Це важливе християнське свято, ймовірно, у липні святкуватиметься востаннє, адже ПЦУ готується перейти на новий літургійний календар.

Про найважливіші дати читайте в матеріалі Styler далі.

Головні дати липня 2023

  • 6 липня - день Володимирської ікони Божої Матері
  • 7 липня - Різдво Святого Іоанна Хрестителя (Івана Купала)
  • 12 липня - день Святих апостолів Петра і Павла
  • 13 липня - Собор 12 апостолів
  • 24 липня - день блаженної княгині Ольги
  • 28 липня - День хрещення Київської Русі, день пам’яті Святого князя Володимира

Пам'ятайте, що до 11 липня включно триває Петрів піст. Він розпочався ще 12 червня і є одним із чотирьох багатоденних постів протягом року. Цей піст також називають Петрівкою.

Він не вважається суворим, адже під час нього можна вживати їжу рослинного походження з олією (крім понеділка, середи та п’ятниці), а ще рибу (на вихідні). Під час Петрового посту заборонено вінчатися та хрестити дітей, а от сповідуватися та причащатися навпаки потрібно.

Усі свята липня 2023

Церковний календар на липень 2023: головні свята особливого місяця

Як зміниться церковний календар після реформи

24 травня ПЦУ на архієрейському соборі в Києві ухвалила рішення перейти на новоюліанський календар з 1 вересня.

Після переходу обчислювати дату Великодня будуть як і раніше. Це також стосується Вербної неділі (за тиждень до Великодня), Вознесіння та Трійці.

Зазначимо, що ПЦУ остаточно ще не перейшла на новий стиль, рішення мають затвердити на помісному соборі 27 липня. Проте парафії та храми можуть користуватися старим (григоріанським) календарем за бажанням.

Зокрема, Різдво Івана Хрестителя (у народі Івана Купала) можна буде святкувати як 24 червня, так і 7 липня.

Дивіться також список нових дат для головних православних свят.

Раніше ми писали, чому в деяких церквах жінкам забороняють бути присутніми на хрещенні своїх дітей.

Крім того читайте, чи будуть у липні 2023 додаткові вихідні дні.

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