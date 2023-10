На італійському фестивалі одні з музикантів розгорнули прапори "ЛНР" та "ДНР": відео та деталі скандалу

Зазначимо, що скандал спалахнув 29 вересня під час виступу гурту 99 Posse.

Музиканти заспівали під прапорами самопроголошених проросійських народних республік Донецької та Луганської на сцені заходу.

"99 Posse на Національному дні народного повстання проти всіх імперіалістичних війн. Італія виходить із НАТО. НАТО виходить з Італії!" - сказано у гаслах групи.

Фестиваль пройшов у так званий "Національний день народного порятунку", організований партією Карк, на віллі Сальветті в Сан-Джованні-а-Тедуччо-Барра, передмістя Неаполя, а також відзначив 80-річчя Чотирьох днів Неаполя.

Зазначимо, що відео з виступом колективу потрапило до соцмережі.

There was a minor scandal in Italy - at the communist festival 'Riscossa Populare', held in Naples on 29 September, the band 99 Posse performed their song with LPR and DPR flags. The video went viral on social networking sites.@ukraine_watch pic.twitter.com/YUt4ffzdlA