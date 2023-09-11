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У Херсоні затримали колаборантку, яка допомагала РФ проводити "референдум"

Херсон, Понеділок 11 вересня 2023 16:25
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У Херсоні затримали колаборантку, яка допомагала РФ проводити "референдум" Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали жінку, яка минулої осені займалася проведенням незаконного "референдуму". Суд відправив її в СІЗО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

Підозрювана добровільно пішла на співпрацю з представниками держави-агресора.

"Вона брала участь у проведенні організованого окупаційною владою так званого "референдуму" щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Чим саме вона займалася

З 23 по 27 вересня 2022 року як "член" незаконно створеної в місті Херсоні "дільничної виборчої комісії" жінка обходила оселі мешканців Корабельного району та збирала голоси, вимагаючи від них поставити потрібну позначку в бюлетенях.

У Херсоні затримали колаборантку, яка допомагала РФ проводити &quot;референдум&quot;

Фото: Затримана (gp.gov.ua)

Після завершення псевдоволевиявлення вона передала бюлетені військовим РФ для подальшої фальсифікації результатів так званого голосування, за що отримала "винагороду" в рублях.

Яке покарання загрожує мешканці Херсона

Мешканці обласного центру повідомлено про підозру в колабораційній діяльності, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.

Також їй обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Їй загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

"Референдум" на окупованих територіях

У період з 23 по 27 вересня 2022 року на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей пройшли "референдуми" про входження до складу РФ.

У квітні в Херсонській області затримали жінку, яка допомагала РФ проводити "референдум".

У травні повідомлялось, що чоловік допомагав окупантам проводити "референдуму" у Херсонській області. Його засудили до 5 років тюрми за колабораційну діяльність.

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