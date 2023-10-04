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В Италии на фестивале популярная группа развернула флаги "ЛДНР": видео и детали скандала

Италия, Среда 04 октября 2023 08:53
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В Италии на фестивале популярная группа развернула флаги "ЛДНР": видео и детали скандала На итальянском фестивале группа 99 Posse выступила с флагами "ДНР" (фото: instagram.com/pensiericorrenti_festival)
Автор: Людмила Жукова

На итальянском музыкальном фестивале "Riscossa Populare" в Неаполе развернули флаги "ДНР" и "ЛНР". Это сделали участники коллектива 99 Posse.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на итальянское издание ANSA.

Детали скандала в Неаполе

Отметим, что скандал разгорелся 29 сентября во время выступления группы 99 Posse.

Музыканты спели под флагами самопровозглашенных пророссийских народных республик Донецкой и Луганской на сцене мероприятия.

"99 Posse на Национальном дне народного восстания против всех империалистических войн. Италия выходит из НАТО. НАТО выходит из Италии!" - сказано в лозунгах группы.

Фестиваль прошел в так называемый "Национальный день народного спасения", организованный партией Карк, на вилле Сальветти в Сан-Джованни-а-Тедуччо-Барра, пригород Неаполя, а также отметил 80-летие Четырех дней Неаполя.

Отметим, что видео с выступлением коллектива попало в соцсети.

Кто такие 99 Posse

99 Posse - популярная итальянская хип-хоп/регги группа, которая была основана в 1991 году.

Большинство их песен посвящено политическим или общественным вопросам, а членов группы считают леворадикалами - течения, сторонники которого выступают за демонтаж иерархий и построение бесклассового общества.

Их альбом "Curre Curre Guaglio" считается культовым в андеграундной тусовке, где его воспринимают как культурный манифест.

Как мы ранее сообщали, умер известный украинский ученый, переживший плен россиян в "ДНР".

Кстати, в Херсоне задержали коллаборантку, которая помогала РФ проводить "референдум".

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