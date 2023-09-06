Помер відомий український науковець, який пережив полон росіян у "ДНР": що про нього відомо
Український вчений, релігієзнавець, кандидат історичних наук Ігор Козловський помер у віці 69 років. Він пережив російський полон...
Про це повідомила професорка Національного університету "Києво-Могилянська Академія" Людмила Филипович на своїй сторінці у Facebook.
Що відомо про Ігоря Козловського
Науковець та історик народився 16 лютого 1954 року в місті Макіївка Донецької області. Він навчався на історичному факультеті в Донецькому державному університеті й отримав диплом з відзнакою.
З 1980 до 2023 року викладав і читав окремі лекції з релігієзнавчих питань у вишах України та США.
У 2001 році став доцентом кафедри релігієзнавства Донецького державного інституту штучного інтелекту та керівником Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків.
З 2011 по 2015 рік працював доцентом кафедри філософії Донецького національного технічного університету.
Ігор Козловський досяг значних висот у науці та розвитку українського козацтва (фото: Укрінформ)
Ігор Козловський походить зі старовинного козацького роду, історія якого сягає XVI-XVII століть. Його пращури брали активну участь у вирішенні історичної долі України.
У 1991 році взяв участь у заснуванні та діяльності однієї з перших козацьких організацій в Україні - Кальміуської паланки Українського козацтва, а згодом став його головним отаманом.
27 січня 2016 року Ігоря Козловського захопили бойовиками так званої "Донецької народної республіки" за проукраїнську позицію, пережив тортурування і перебував у полоні майже 2 роки до 27 грудня 2017 року.
Видатний науковець помер через серцевий напад сьогодні, 6 вересня 2023 року.
Як його згадують близькі та друзі
- Шок.. Велика втрата для України.. Велика честь була знати вас, пане Ігорю. Ви для нас були й залишитесь Прикладом честі та гідності, Великим Вчителем..
- Сьогодні помер великий українець, історик, релігієзнавець, науковець та патріот України Ігор Козловський. Він був тією людиною, яка змінила мій погляд на розуміння історії, релігії та релігієзнавства.
- Ігор Козловський задавав і буде задавати систему координат, етичну і моральну планку, надихати та допомагати робити вибір, прикладом власного життя доводити, що зло буде покарано, а добру потрібні віра і сеанси.
- Це людина-світло, людина-доброта, людина-мудрість... Коли ставало геть погано, згадувала, що серед нас, з нами Ігор Козловський, а значить є світлий обрій і треба тільки йти, попри втому і часом зневіру... Він - Золотий фонд України.
- Горе... Таке горе, що не осягнути... Втрата для країни, для світу, для мене особисто... Почуваюся осиротілою...
За день до смерті Ігор Козловський відвідав прем'єру фільму в Києві (фото: facebook.com/Ігор А. Козловський)
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