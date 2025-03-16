Італія готова виплатити будь-кому 30 тисяч євро за переїзд у село, але є умови

В Італії продовжили програму фінансового заохочення для переїзду у малі населені пункти. Зараз у програмі є дев'ять населених пунктів з населенням до 2000 осіб у трьох регіонах, за переїзд у які влада Італії готова заплатити чималеньку суму.

Куди пропонують переїхати та які є умови для отримання 30 000 євро, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.

Боротьба з депопуляцією малих населених пунктів в Італії продовжується і зараз є можливість отримати грант у розмірі 30 000 євро за переїзд в одне з мальовничих сіл у трьох різних регіонах - Калабрія, Пресічче-Акварика та на Сардинії.

Населення невеличких містечок у цих регіонах постійно скорочується через відтік молодих італійців, які переїжджають у великі міста або їдуть за кордон на роботу.

Умови для отримання гранту:

Усі кандидати не повинні бути старше 40 років

Переїхати потрібно протягом 90 днів після прийняття заявки

Після переїзду кожен новий мешканець має розпочати новий бізнес, який принесе користь місцевим жителям або зайняти робоче місце на спеціальності, яку не може закрити місцева спільнота.

Калабрія (фото: Вікіпедія)

Ті, хто виконає усі три умови, зможе отримати 30 000 євро одноразово або отримувати їх помісячно. Серед пропозицій щодо бізнесу, який можна створити - готелі, мотелі по типу "ліжко та сніданок", ресторани та магазини.

Влада Італії наголошує, що малі міста є справжньою ідентичною територією і зупинити занепад - дуже важливо. Сардинія (фото: Вікіпедія)

"Ми хочемо, щоб попит на робочі місця відповідав пропозиції, тому ми попросили села розповісти, яких професіоналів їм не вистачає, щоб залучити конкретних працівників. Ми мали величезний інтерес з сіл, і сподіваюся, якщо ця перша схема спрацює, у найближчі роки з'являться інші", - додав радник Джанлука Галло. Калабрія (фото: Вікіпедія)

У Пресічче-Аквариці крім 30 000 євро є можливість отримати додатково 1000 євро на кожну новонароджену дитину.

На Сардинії отримані кошти потрібно витратити на покупку або ремонт будинку та стати постійним мешканцем мінімум на 18 місяців.

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