Италия готова выплатить любому 30 тысяч евро за переезд в село, но есть условия
В Италии продолжили программу финансового поощрения для переезда в малые населенные пункты. Сейчас в программе есть девять населенных пунктов с населением до 2000 человек в трех регионах, за переезд в которые власти Италии готовы заплатить немаленькую сумму.
Куда предлагают переехать и какие есть условия для получения 30 000 евро, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.
Борьба с депопуляцией малых населенных пунктов в Италии продолжается и сейчас есть возможность получить грант в размере 30 000 евро за переезд в одно из живописных сел в трех разных регионах - Калабрия, Пресичче-Акварика и на Сардинии.
Население небольших городков в этих регионах постоянно сокращается из-за оттока молодых итальянцев, которые переезжают в большие города или уезжают за границу на работу.
Условия для получения гранта:
- Все кандидаты не должны быть старше 40 лет
- Переехать нужно в течение 90 дней после принятия заявки
- После переезда каждый новый житель должен начать новый бизнес, который принесет пользу местным жителям или занять рабочее место на специальности, которую не может закрыть местное сообщество.
Калабрия (фото: Википедия)
Те, кто выполнит все три условия, сможет получить 30 000 евро единовременно или получать их помесячно. Среди предложений по бизнесу, который можно создать - гостиницы, мотели по типу "постель и завтрак", рестораны и магазины.
Власти Италии отмечает, что малые города являются настоящей идентичной территорией и остановить упадок - очень важно.Сардиния (фото: Википедия)
"Мы хотим, чтобы спрос на рабочие места соответствовал предложению, поэтому мы попросили села рассказать, каких профессионалов им не хватает, чтобы привлечь конкретных работников. Мы имели огромный интерес из сел, и надеюсь, если эта первая схема сработает, в ближайшие годы появятся другие", - добавил советник Джанлука Галло.Калабрия (фото: Википедия)
В Пресичче-Акварике кроме 30 000 евро есть возможность получить дополнительно 1000 евро на каждого новорожденного ребенка.
На Сардинии полученные средства нужно потратить на покупку или ремонт дома и стать постоянным жителем минимум на 18 месяцев.
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