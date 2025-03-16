Италия готова выплатить любому 30 тысяч евро за переезд в село, но есть условия

В Италии продолжили программу финансового поощрения для переезда в малые населенные пункты. Сейчас в программе есть девять населенных пунктов с населением до 2000 человек в трех регионах, за переезд в которые власти Италии готовы заплатить немаленькую сумму.

Куда предлагают переехать и какие есть условия для получения 30 000 евро, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Борьба с депопуляцией малых населенных пунктов в Италии продолжается и сейчас есть возможность получить грант в размере 30 000 евро за переезд в одно из живописных сел в трех разных регионах - Калабрия, Пресичче-Акварика и на Сардинии.

Население небольших городков в этих регионах постоянно сокращается из-за оттока молодых итальянцев, которые переезжают в большие города или уезжают за границу на работу.

Условия для получения гранта:

Все кандидаты не должны быть старше 40 лет

Переехать нужно в течение 90 дней после принятия заявки

После переезда каждый новый житель должен начать новый бизнес, который принесет пользу местным жителям или занять рабочее место на специальности, которую не может закрыть местное сообщество.

Калабрия (фото: Википедия)

Те, кто выполнит все три условия, сможет получить 30 000 евро единовременно или получать их помесячно. Среди предложений по бизнесу, который можно создать - гостиницы, мотели по типу "постель и завтрак", рестораны и магазины.

Власти Италии отмечает, что малые города являются настоящей идентичной территорией и остановить упадок - очень важно. Сардиния (фото: Википедия)

"Мы хотим, чтобы спрос на рабочие места соответствовал предложению, поэтому мы попросили села рассказать, каких профессионалов им не хватает, чтобы привлечь конкретных работников. Мы имели огромный интерес из сел, и надеюсь, если эта первая схема сработает, в ближайшие годы появятся другие", - добавил советник Джанлука Галло. Калабрия (фото: Википедия)

В Пресичче-Акварике кроме 30 000 евро есть возможность получить дополнительно 1000 евро на каждого новорожденного ребенка.

На Сардинии полученные средства нужно потратить на покупку или ремонт дома и стать постоянным жителем минимум на 18 месяцев.

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