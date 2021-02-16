В Италии проснулся легендарный вулкан Этна: видео завораживающего извержения

Знаменитый вулкан Этна, который находится на восточном побережье Сицилии, начал снова извергаться. В сети появились видео мощного извержения.

Пользователи Twitter публикуют видео извержения вулкана, на которых можно заметить стекающие потоки лавы. Кроме того, видно клубы дыма, которые идут вверх.

Current state of #Etna volcano eruption in Sicily, Catania pic.twitter.com/IpQQXRD5UY — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 16, 2021

Отметим, что Этна является одним из самых активных вулканов на земле. При этом довольно часто во время извержения можно увидеть потоки раскаленной лавы и выбросы пепла в атмосферу.

Извержение вулкана Этна (видео: YouTube)

Первое доказанное извержение вулкана произошло в 1226 году до н.э. По данным экспертов в горе находится от 200 до 400 вулканических кратеров.

В среднем каждые три месяца один из них выбрасывает потоки лавы. Каждые 150 лет в результате извержения разрушается одно из селений, которое находится недалеко от вулкана.

Но это не останавливает местных жителей заселять склоны вулкана, ведь там очень плодородная почва. Это связано с тем, что в остывшей лаве содержится множество минералов и микроэлементов.