В Италии проснулся вулкан Этна: в сеть попали мощные кадры извержения

В Италии стал извергаться мощный вулкан (коллаж РБК-Украина)

Знаменитый вулкан Этна, расположенный на Сицилии, неожиданно стал извергаться несколько дней тому назад.

Как сообщается в сюжете ТСН, из ствола постоянно выбрасываются облака пепла и прыскают лавой. Ночью это действо превращается в настоящее зрелище. Эксперты считают, что в кратере появился новый разлом, поэтому выбросов больше.

К счастью, извержение пока не опасно для окружающего населения, но все равно итальянские власти рекомендуют пока что не приближаться к вулкану.

В Италии начал извергаться вулкан

Напомним, что Этна - один из самых активных вулканов на планете. Только с 1950 года он извергался несколько десятков раз. Обычно извержения сопровождаются эффектно выглядящими в темноте потоками раскаленной лавы и относительно небольшими выбросами пепла в атмосферу.

Первое исторически доказанное извержение Этны случилось в 1226 году до н.э. По разным данным, в горе Этна расположено от 200 до 400 вулканических кратеров. В среднем каждые три месяца один из них выбрасывает потоки лавы. Каждые 150 лет в результате извержения разрушается одно из селений, расположенных рядом с вулканом.

Как мы ранее писали, на Гавайях проснулся еще один вулкан и вызвал землетрясение.