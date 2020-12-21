На Гавайях проснулся еще один вулкан и вызвал землетрясение (видео)

На Гавайях проснулся крупный вулкан (Коллаж РБК-Украина)

На Гавайях проснулся вулкан Килауэа, который почти два года находился в спящем состоянии. Извержение вулкана началось в воскресенье, 20 декабря, и вызвало подземные толчки силой в 4,4 балла.

Как сообщили в Геологической службе США, извержение вулкана началось в пределах кратера Халемаумау около 21:30 по местному времени. Наблюдатели Гавайской обсерватории вулканов США отметили извержение в пределах кратера Килауэа, который контактирует с Национальным парком Гавайских вулканов. Вскоре после извержения были зафиксированы подземные толчки силой в 4,4 балла.

Вулкан Килауэа является самым активным во всем архипелаге. Это постоянно действующий вулкан с 1790 года. Последний раз активность этого вулкана была зафиксирована в 2018 году, но в течении двух лет вулкан находился в состоянии покоя. По истории наблюдений Килауэа просыпается в среднем раз в 10 лет. Высота этого вулкана – 1247 м над уровнем моря и своим основанием он уходит на дно Тихого океана, глубиной около 5,5 км.

В последние несколько месяцев и недель сейсмологи фиксировали признаки подземной активности, а также сейсмическую активность. На Гавайских островах объявили красный уровень угрозы из-за извержения вулкана Килауэа и землетрясения, которые было вызвано этим извержением.

На Гавайях проснулся вулкан Килауэа

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