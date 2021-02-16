В Італії прокинувся легендарний вулкан Етна: відео заворожливого виверження

Знаменитий вулкан Етна, який знаходиться на східному узбережжі Сицилії, знову почав вивергатися. У мережі з'явились відео потужного виверження.

Користувачі Twitter публікують відео виверження вулкана, на яких можна помітити, що стікають потоки лави. Крім того, видно клуби диму, які йдуть вгору.

Current state of #Etna volcano eruption in Sicily, Catania pic.twitter.com/IpQQXRD5UY — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 16, 2021

Зазначимо, що Етна є одним з найактивніших вулканів на землі. При цьому досить часто під час виверження можна побачити потоки розжареної лави і викиди попелу в атмосферу.

Виверження вулкана Етна (відео: YouTube)

Перше доведене виверження вулкана відбулося в 1226 році до н. е. За даними експертів в горі знаходиться від 200 до 400 вулканічних кратерів.

В середньому кожні три місяці один з них викидає потоки лави. Кожні 150 років в результаті виверження руйнується одне з селищ, що знаходиться недалеко від вулкана.

Але це не зупиняє місцевих жителів заселяти схили вулкана, адже там дуже родючий грунт. Це пов'язано з тим, що в остиглій лаві міститься безліч мінералів і мікроелементів.