В Італії прокинувся легендарний вулкан Етна: відео заворожливого виверження
Знаменитий вулкан Етна, який знаходиться на східному узбережжі Сицилії, знову почав вивергатися. У мережі з'явились відео потужного виверження.
Користувачі Twitter публікують відео виверження вулкана, на яких можна помітити, що стікають потоки лави. Крім того, видно клуби диму, які йдуть вгору.
NEW - Majestic eruption from Mount #Etna in #Sicily this afternoon. pic.twitter.com/XNQNN5RA2V— Disclose.tv (@disclosetv) February 16, 2021
Current state of #Etna volcano eruption in Sicily, Catania pic.twitter.com/IpQQXRD5UY— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 16, 2021
Зазначимо, що Етна є одним з найактивніших вулканів на землі. При цьому досить часто під час виверження можна побачити потоки розжареної лави і викиди попелу в атмосферу.
Виверження вулкана Етна (відео: YouTube)
Перше доведене виверження вулкана відбулося в 1226 році до н. е. За даними експертів в горі знаходиться від 200 до 400 вулканічних кратерів.
В середньому кожні три місяці один з них викидає потоки лави. Кожні 150 років в результаті виверження руйнується одне з селищ, що знаходиться недалеко від вулкана.
Але це не зупиняє місцевих жителів заселяти схили вулкана, адже там дуже родючий грунт. Це пов'язано з тим, що в остиглій лаві міститься безліч мінералів і мікроелементів.
Нагадаємо, це не перше виверження Етни в цьому році. Вулкан прокинувся в кінці січня 2021 року. Тоді виверження не несло ніякої небезпеки для населення. Але місцева влада закликала не наближатися до вулкана.
Раніше на Гаваях прокинувся вулкан Кілауеа, який викликав землетрус. Цей вулкан є самим активним у всьому архіпелазі.