IT на экспорт. Какие страны больше всего ценят украинских специалистов и платят большие з/п
Украинский IT-экспорт в 2023 году "просел" на фоне войны, однако наши айтишники высоко ценятся в большинстве стран мира. Украинцы сотрудничают с многими зарубежными компаниями и получают неплохие зарплаты.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие страны больше всего заинтересованы в украинских кадрах и где платят большие зарплаты.
При подготовке материала были использованы следующие источники: DOU, Национальный банк Украины, HappyMonday.
Украинский IT-экспорт в 2023 году
Украинская IT-отрасль в большей степени ориентируется на экспорт (большинство сервисных компаний работают на внешнем рынке).
Согласно данным Нацбанка, первый и второй кварталы текущего года были более успешными для IT-сферы. Они принесли 1,675 млрд долларов и 1,702 млрд долларов соответственно.
В третьем квартале 2023 года объем украинского IT-экспорта снизился на 3,3% (по сравнению с предыдущим кварталом) и составил 1,646 млрд долларов.
По мнению ряда экспертов, четвертый квартал текущего года может показать лучшие результаты, но об этом сможем говорить несколько позже.
В целом большинство специалистов отмечают, что IT-экспорт возвращается сейчас к цифрам, которые были еще до начала войны. Хотя объем IT-экспорта за месяц держится на стабильном уровне 500-600 млн долларов (с определенными колебаниями).
Ситуация на рынке сейчас - не самая лучшая, но все изменится (иллюстративное фото: Рixabay)
Какие страны больше всего заинтересованы в украинцах
Меньше всего украинская IT-сфера сотрудничает сейчас с Румынией, Грузией, Гибралтаром и Латвией.
А вот в десятку стран, которые приносят больше всего выручки для Украины, вошли: США (безусловный лидер), Мальта, Великобритания, Кипр, Израиль, Швейцария, Германия, Эстония, Польша и Нидерланды.
Среди других стран, заказывающих IT-услуги у украинских специалистов - Канада, ОАЭ, Дания, Ирландия, Швеция, Франция, Литва и Бельгия.
Украинцев ценят за знания, ответственность и доступность (иллюстративное фото: Рixabay)
Где украинцам платят большие зарплаты
В среднем годовые зарплаты IT-специалистов в Украине колеблются от 13 500 долларов до 54 000 долларов - в зависимости от специальности, а также уровня знаний и навыков.
Ближайшим к украинскому IT-рынку по уровню зарплат является рынок Польши. Здесь украинцы могут зарабатывать в среднем от 19 800 долларов до 50 800 долларов в год.
В Германии годовая зарплата айтишников может составлять в среднем от 53 800 долларов до 94 800 долларов.
А вот в США IT-специалистов ценят едва ли не больше всего. Средняя годовая зарплата там также зависит от уровня знаний и практического опыта (Trainee, Junior, Middle и Senior). Она может стартовать от около 50 000 долларов и достигать для некоторых специальностей 125 000 долларов в год.
Зарплаты украинцев за границей зависят от многих факторов (иллюстративное фото: Рixabay)
Основные проблемы IT-рынка в Украине
По словам экспертов, главная проблема для IT-рынка в Украине сейчас - полномасштабная война. Речь идет, в частности, о:
- мобилизации работников
- потере клиентов
- усложненных возможностях для переговоров с новыми заказчиками
- постоянных обстрелах
- угрозах блекаутов
- потребности в создании безопасных условий труда для специалистов
- сложности в получении разрешений для украинцев (мужчин) на временный выезд за границу - на важные мероприятия или переговоры
- экономической ситуации в стране
Исходя из этого заказчики все более активно начинают анализировать другие рынки (где меньше рисков и есть прогнозируемость).
В то же время IT-отрасль в Украине обладает высокой адаптивностью и стабильностью по сравнению с другими ведущими индустриями.
Аналитики "сдержанно" прогнозируют, что в будущем все изменится к лучшему - в первом полугодии 2024 года ситуация на глобальных рынках начнет улучшаться, а вместе с тем увеличится и количество заказов IT-продуктов и сервисов у украинских компаний.
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