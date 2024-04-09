Історія кохання короля Чарльза III та Камілли, яка стала сильніше королівських звичаїв

Яким було весілля короля та королеви

Весілля Чарльза та Камілли відбулося 9 квітня 2005 року. І дивлячись на подружжя, багато хто зрозумів, що принц Уельський і Камілла насолоджуються феноменальним порозумінням і ставляться одне до одного зі зворушливою ніжністю та справжнім коханням.

Попри те, що Камілла не є матір’ю дітей короля, колись принц Гаррі публічно заявив про любов до мачухи й назвав її дуже доброю людиною. Тоді більшість британців прийняли нову королеву, хоч і дуже любили принцесу Діану.

Весільна церемонія Чарльза та Камілли (фото: Getty images)

Багато хто навіть почав висловлювати дуже здорову думку: принц Чарльз - жива людина і має право бути щасливим. Нехай навіть із не зовсім "прекрасною леді".

Подружжя зіграло розкішне весілля за всіма традиціями. Камілла була у цікавій молочній сукні, а Чарльз у класичному костюмі, але це лише на одній з церемоній. А от для другої, Камілла вибрала довгу сіру сукню з вишивкою.

Крізь які складнощі пройшла королівська пара заради кохання

Як відомо, король та королева змогли бути разом після невдалих спроб побудувати родину. Річ в тому, що чоловік Камілли Ендрю постійно їй зраджував, а принцеса Діана була занадто холодною до Чарльза і мала коханців, адже в його серці вже тоді була лише королева-консорт.

І якщо король закохався у жінку з першої зустрічі, коли вона заявила йому про зв’язок її прабабці та його прадіда. Відтоді його серце стало зайнятим до сьогоднішнього дня. А сама ж Камілла тоді хотіла лише помститися колишньому, але з часом закохалась.

Історія кохання короля та королеви (фото: Getty images)

Навіть під час шлюбу Чарльза та Діани, на який його підштовхнула Камілла, її ім’я було дуже заплямованим через зустрічі та телефонні розмови з королем. Бідолашну обраницю монарха навіть звинувачували в аварії принцеси Діани, але згодом народ схаменувся і після весілля прийняв королеву.

Зараз пара досі демонструє ідилію у стосунках та любов одне до одного, яке доводить, що кохання здатне на все.

Весільний торт короля і королеви (фото: Getty images)