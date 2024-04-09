UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Історія кохання короля Чарльза III та Камілли, яка стала сильніше королівських звичаїв

Весілля короля Чарльза III та королеви Камілли (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Король Чарльз III хоч і має два шлюби, все життя по-справжньому кохав лише одну жінку, і не. була, є і буде Камілла.

РБК-Україна (проект Styler) з нагоди 19-х річниці королівського шлюбу, розповідає крізь що пройшла пара, заради визнання свого кохання.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела, Telegram-канал Roal blog, BBC, Вікіпедія.

Яким було весілля короля та королеви

Весілля Чарльза та Камілли відбулося 9 квітня 2005 року. І дивлячись на подружжя, багато хто зрозумів, що принц Уельський і Камілла насолоджуються феноменальним порозумінням і ставляться одне до одного зі зворушливою ніжністю та справжнім коханням.

Попри те, що Камілла не є матір’ю дітей короля, колись принц Гаррі публічно заявив про любов до мачухи й назвав її дуже доброю людиною. Тоді більшість британців прийняли нову королеву, хоч і дуже любили принцесу Діану. 

Весільна церемонія Чарльза та Камілли (фото: Getty images)

Багато хто навіть почав висловлювати дуже здорову думку: принц Чарльз - жива людина і має право бути щасливим. Нехай навіть із не зовсім "прекрасною леді".

Подружжя зіграло розкішне весілля за всіма традиціями. Камілла була у цікавій молочній сукні, а  Чарльз у класичному костюмі, але це лише на одній з церемоній. А от для другої, Камілла вибрала довгу сіру сукню з вишивкою. 

Крізь які складнощі пройшла королівська пара заради кохання

Як відомо, король та королева змогли бути разом після невдалих спроб побудувати родину. Річ в тому, що чоловік Камілли Ендрю постійно їй зраджував, а принцеса Діана була занадто холодною до Чарльза і мала коханців, адже в його серці вже тоді була лише королева-консорт. 

І якщо король закохався у жінку з першої зустрічі, коли вона заявила йому про зв’язок її прабабці та його прадіда. Відтоді його серце стало зайнятим до сьогоднішнього дня. А сама ж Камілла тоді хотіла лише помститися колишньому, але з часом закохалась. 

Історія кохання короля та королеви (фото: Getty images)

Навіть під час шлюбу Чарльза та Діани, на який його підштовхнула Камілла, її ім’я було дуже заплямованим через зустрічі та телефонні розмови з королем. Бідолашну обраницю монарха навіть звинувачували в аварії принцеси Діани, але згодом народ схаменувся і після весілля прийняв королеву. 

Зараз пара досі демонструє ідилію у стосунках та любов одне до одного, яке доводить, що кохання здатне на все.

Весільний торт короля і королеви (фото: Getty images)

Читайте РБК-Україна в Google News
Чарльз IIIКоролівська сім'яОдруження