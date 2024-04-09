История любви короля Чарльза III и Камиллы, которая стала сильнее королевских обычаев

Король Чарльз III хоть и имеет два брака, всю жизнь по-настоящему любил только одну женщину и не. была, есть и будет Камилла.
РБК-Украина (проект Styler) по случаю 19-й годовщины королевского брака, рассказывает сквозь прошедшая пара, ради признания своей любви.
При подготовке материала были использованы такие источники, как Telegram-канал Roal blog, BBC, Википедия.
Свадьба Чарльза и Камиллы состоялась 9 апреля 2005 года. И глядя на супругов, многие поняли, что принц Уэльский и Камилла наслаждаются феноменальным пониманием и относятся друг к другу с трогательной нежностью и любовью.
Несмотря на то, что Камилла не является матерью детей короля, когда-то принц Гарри публично заявил о любви к мачехе и назвал ее очень хорошим человеком. Тогда большинство британцев приняли новую королеву, хотя очень любили принцессу Диану.
Свадебная церемония Чарльза и Камиллы (фото: Getty images)
Многие даже начали высказывать очень здравое мнение: принц Чарльз – живой человек и вправе быть счастливым. Пусть даже из не совсем "прекрасной леди".
Супруги сыграли роскошную свадьбу по всем традициям. Камилла была в интересном молочном платье, а Чарльз в классическом костюме, но это только на одной из церемоний. А вот для второй, Камилла выбрала длинное серое платье с вышивкой.
Как известно, король и королева смогли быть вместе после неудачных попыток построить семью. Дело в том, что муж Камиллы Эндрю постоянно ей изменял, а принцесса Диана была слишком холодной к Чарльзу и имела любовников, ведь в его сердце уже тогда была только королева-консорт.
И если король влюбился в женщину с первой встречи, когда она заявила ему о связи ее прабабушки и его прадеда. С тех пор его сердце стало занято до сегодняшнего дня. А сама Камилла тогда хотела только отомстить бывшему, но со временем влюбилась.
История любви короля и королевы (фото: Getty images)
Даже во время брака Чарльза и Дианы, на который его подтолкнула Камилла, ее имя было очень запятнано из-за встреч и телефонных разговоров с королем. Бедную избранницу монарха даже обвиняли в аварии принцессы Дианы, но впоследствии народ опомнился и после свадьбы принял королеву.
Сейчас пара до сих пор демонстрирует идиллию в отношениях и чувства друг к другу, доказывающую, что любовь способна на все.
Свадебный торт короля и королевы (фото: Getty images)
Ранее мы говорили, что Чарльз III нарушил важную королевскую традицию.
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