История любви короля Чарльза III и Камиллы, которая стала сильнее королевских обычаев

Какой была свадьба короля и королевы

Свадьба Чарльза и Камиллы состоялась 9 апреля 2005 года. И глядя на супругов, многие поняли, что принц Уэльский и Камилла наслаждаются феноменальным пониманием и относятся друг к другу с трогательной нежностью и любовью.

Несмотря на то, что Камилла не является матерью детей короля, когда-то принц Гарри публично заявил о любви к мачехе и назвал ее очень хорошим человеком. Тогда большинство британцев приняли новую королеву, хотя очень любили принцессу Диану.

Свадебная церемония Чарльза и Камиллы (фото: Getty images)

Многие даже начали высказывать очень здравое мнение: принц Чарльз – живой человек и вправе быть счастливым. Пусть даже из не совсем "прекрасной леди".

Супруги сыграли роскошную свадьбу по всем традициям. Камилла была в интересном молочном платье, а Чарльз в классическом костюме, но это только на одной из церемоний. А вот для второй, Камилла выбрала длинное серое платье с вышивкой.

Сквозь какие сложности прошла королевская пара ради любви

Как известно, король и королева смогли быть вместе после неудачных попыток построить семью. Дело в том, что муж Камиллы Эндрю постоянно ей изменял, а принцесса Диана была слишком холодной к Чарльзу и имела любовников, ведь в его сердце уже тогда была только королева-консорт.

И если король влюбился в женщину с первой встречи, когда она заявила ему о связи ее прабабушки и его прадеда. С тех пор его сердце стало занято до сегодняшнего дня. А сама Камилла тогда хотела только отомстить бывшему, но со временем влюбилась.

История любви короля и королевы (фото: Getty images)

Даже во время брака Чарльза и Дианы, на который его подтолкнула Камилла, ее имя было очень запятнано из-за встреч и телефонных разговоров с королем. Бедную избранницу монарха даже обвиняли в аварии принцессы Дианы, но впоследствии народ опомнился и после свадьбы принял королеву.

Сейчас пара до сих пор демонстрирует идиллию в отношениях и чувства друг к другу, доказывающую, что любовь способна на все.

Свадебный торт короля и королевы (фото: Getty images)