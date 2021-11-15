История достойна фильма: 49-летний школьный дворник из Херсона стал чемпионом мира по джиу-джитсу

"Я чемпион мира!!! Подробности и все остальное позже, слов нет, переполняют эмоции!!!" - написал Евтушенко.

Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу (фото: facebook.com/Игорь Евтушенко)

О необычном дворнике, который утром убирает школьный двор, а после работы тренируется сам и учит других, Украина узнала после того, как он написал в соцсети, что собирает деньги на поездку на Чемпионат мира по джиу-джитсу.

История Евтушенко поразила украинцев, и они собрали деньги на стартовый вклад за один день. Остальное добавила промоутерская компания. Об этом говорится в сюжете ТСН.

49-летний дворник из Херсона стал чемпионом мира по джиу-джитсу (видео: YouTube)

Пользователи сети прокомментировали его победу.