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Історія гідна фільму: 49-річний шкільний двірник з Херсона став чемпіоном світу з джиу-джитсу

Автор: Роман Мирончук

Ігор Євтушенко, який працює в Херсоні шкільним двірником, виграв золоту медаль на Чемпіонаті світу з джиу-джитсу у віковій категорії 45+. Змагання проходили в ОАЕ.

Про цю радісну новину 49-річний спортсмен повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Я чемпіон світу!!! Подробиці і все інше пізніше, слів немає, переповнюють емоції!!!" - написав Євтушенко.

Ігор Євтушенко став чемпіоном світу з джиу-джитсу (фото: facebook.com/Игорь Євтушенко)

Про незвичайного двірника, який вранці прибирає шкільний двір, а після роботи тренується сам і вчить інших, Україна дізналася після того, як він написав у соцмережі, що збирає гроші на поїздку на Чемпіонат світу з джиу-джитсу.

Історія Євтушенка вразила українців, і вони зібрали гроші на стартовий внесок за один день. Решту додала промоутерська компанія. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

49-річний двірник з Херсона став чемпіоном світу з джиу-джитсу (відео: YouTube)

Користувачі мережі прокоментували його перемогу.

  • Ви справжній герой! Такими людьми, як ви, культивується національна гордість і сила волі!
  • Дуже рада за вас!!! Історія гідна фільму!!!
  • Завжди захоплювалася людьми, які всередині себе вміщають цілий всесвіт! Ви молодець! Ви - приклад для наслідування! Ми вами пишаємося!
  • Поздоровляю! Ви дуже крутий приклад великої віри в себе і наполегливості.

Нагадаємо, українець Юрій Захарєєв у неймовірному бою побив росіянина і став чемпіоном світу з боксу.

Ми також писали про те, що потрібно збірній України, щоб вийти в плей-офф Чемпіонату світу 2022.

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