Что нужно сборной Украины, чтобы выйти в плей-офф Чемпионата мира 2022: все варианты

Украина и Босния сыграют между собой 16 ноября в рамках заключительного тура группового этапа отбора на Чемпионат мира 2022. Этот поединок уже окрестили "матчем за жизнь". Но не все так просто...

Какой результат устроит сборную Украины, какие шансы у нашей команды на выход со второго места группы и кого мы должны поддерживать еще в вечер вторника - читайте в нашем материале далее.

Какой результат устроит Украину?

Для того, чтобы занять второе место в группе и продолжить борьбу за выход на Мундиаль, подопечным Александра Петракова нужна исключительно победа над боснийцами.

Сейчас наша национальная дружина идет на третьем месте, уступая финнам два очка.

Украинцы решительно настроены на матч против Боснии (фото: uaf.ua Павел Кубанов)

Конечно, о выходе с первого места речь даже не идет - Франция за тур до завершения отбора лидирует с 15-ю пунктами и недосягаема для любого из соперников.

Поэтому - еще раз: 16 ноября в Зенице на стадионе "Билино Поле" Андрею Ярмоленко и Ко нужна только победа.

Ничья не устроит!

Победы Украины может быть мало...

Но есть еще один нюанс.

Даже если Украина победит Боснию, то есть шанс "пролететь" мимо плей-офф.

Такой вариант возможен, если сборная Финляндии дома обыграет французов.

Украинцам нужна победа сборной Франции (фото: uaf.ua)

На руку "бело-синим" играет то, что французы, обеспечив себе прямой выход на ЧМ, могут привезти в Суоми резервный состав, дав отдохнуть звездам.

Конечно, сборная Франции без Карима Бензема, Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна - это все равно - сборная Франции. Но амбициозные финны, гонимые своими фанами вперед, могут и воспользоваться таким "послаблением" соперника.

Хотя, Дидье Дешам может выпустить и боевой состав. Ведь те же Бензема и Гризманн стремятся побороться за звание лучшего бомбардира сборной за всю историю. А для этого им нужно забивать как можно чаще.

Таким образом, болельщикам украинской сборной параллельно нужно "топить" и за сборную Франции (хотя бы за ничью 0:0). И чем больше французы забьют финнам - тем лучше.

Турнирное положение перед последним туром в группе D

Где и когда смотреть матч Босния-Украина

Стартовый свисток матча десятого тура группы D прозвучит во вторник в 21:45.

Прямая онлайн видеотрансляция состоится сразу на двух телеканалах - "Футбол 1" и "Украина".

В интернете официальный сигнал трансляции можно найти на платформе Oll.tv.

Матч будет обслуживать испанская судейская бригада во главе с топовым Антонио Мигелем Матео Лаосом, который в 2017 году судил проигрышную для нас игру со сборной Хорватии в рамках квалификации на ЧМ 2018.

Украинцы решительно настроены на матч против Боснии (фото: uaf.ua)

Прогноз букмекеров на матч

Букмекеры верят в победу сборной Украины.

В частности, шанс нашей команды на триумф в матче против боснийцев оценивают с коэффициентом 1.77.

Тогда как на победу Боснии ставят с коэффициентом 4.90.

Если вы поставите на ничью 100 грн, то получите в случае такого результата 375 грн.

Самый вероятный счет, по данным букмекерских сайтов, - 0:1 в пользу подопечных Петракова.

Скриншот (parimatch.com)

"Мы очень вдохновлены и готовы к матчу. Все понимают, что это решающая игра. Нам нужна только победа. Мы очень мотивированы и хотим победить очень уверенно", - комментирует игрок сборной Украины Александр Караваев.

Надеемся, звезды сойдутся так, что наша команда пройдет в плей-офф и дальше будет бороться за выход на Мундиаль в Катаре.

Украина играет с Боснией 16 ноября (фото: uaf.ua)

Добавим, что на Чемпионате мира Европу уже точно будут представлять Франция, Бельгия, Дания, Германия, Хорватия, Испания и Сербия.