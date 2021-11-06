Украинец побил россиянина и стал чемпионом мира по боксу: яркие фото и видео
На Чемпионате мира по боксу 2021 украинец Юрий Захареев в невероятном финальном бою с россиянином Вадимом Мусаевым вырвал победу единогласным решением судей (5:0) и таким образом завоевал золотую медаль турнира.
Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса Украины (чтобы посмотреть победный бой украинца - проскрольте страницу до конца).
Украинские боксеры - самые лучшие!
Юрий Захареев (фото: instagram.com/aiba_official)
"После победы Александра Хижняка на мировом первенстве 2017 года у Украины снова есть чемпион мира по боксу!" - говорится в Instagram-аккаунте ФБУ.
Юрий Захареев (фото: instagram.com/aiba_official)
"Гордимся этим фантастическим достижением нашего молодого спортсмена! И искренне поздравляем всех поклонников спорта и всю большую боксерскую семью", - отметили в федерации.
Юрий Захареев (фото: instagram.com/aiba_official)
Одним словом, мы в очередной раз доказали: украинская боксерская школа - одна из лучших в мире.
Кто такой Юрий Захареев
Юрий родился в Авдеевке. Сейчас живет в Белгород-Днестровском (именно из этого города один из самых известных украинских боксеров Василий Ломаченко).
Юрий Захареев (фото: instagram.com/zakharieiev)
Он выступает в первой средней весовой категории.
Кроме свежего титула чемпиона мира, у Захареева за плечами победы в чемпионате Европы среди юношей и среди юниоров.
Юрий Захареев (фото: instagram.com/zakharieiev)
На сегодняшний день, кстати, Юрий не потерпел ни одного поражения в боксерской карьере - из 16 боев он все выиграл.
Ранее другой наш боксер Виктор Петров отколошматил россиянина на том же турнире.