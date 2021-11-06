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Украинец побил россиянина и стал чемпионом мира по боксу: яркие фото и видео

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Суббота 06 ноября 2021 20:59
Украинец побил россиянина и стал чемпионом мира по боксу: яркие фото и видео Юрий Захареев - чемпион мира по боксу (фото: instagram.com/ukrboxing)
Автор: Дмитрий Войналович

На Чемпионате мира по боксу 2021 украинец Юрий Захареев в невероятном финальном бою с россиянином Вадимом Мусаевым вырвал победу единогласным решением судей (5:0) и таким образом завоевал золотую медаль турнира.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса Украины (чтобы посмотреть победный бой украинца - проскрольте страницу до конца).

Украинские боксеры - самые лучшие!

Украинец побил россиянина и стал чемпионом мира по боксу: яркие фото и видео

Юрий Захареев (фото: instagram.com/aiba_official)

"После победы Александра Хижняка на мировом первенстве 2017 года у Украины снова есть чемпион мира по боксу!" - говорится в Instagram-аккаунте ФБУ.

Украинец побил россиянина и стал чемпионом мира по боксу: яркие фото и видео

Юрий Захареев (фото: instagram.com/aiba_official)

"Гордимся этим фантастическим достижением нашего молодого спортсмена! И искренне поздравляем всех поклонников спорта и всю большую боксерскую семью", - отметили в федерации.

Украинец побил россиянина и стал чемпионом мира по боксу: яркие фото и видео

Юрий Захареев (фото: instagram.com/aiba_official)

Одним словом, мы в очередной раз доказали: украинская боксерская школа - одна из лучших в мире.

Кто такой Юрий Захареев

Юрий родился в Авдеевке. Сейчас живет в Белгород-Днестровском (именно из этого города один из самых известных украинских боксеров Василий Ломаченко).

Украинец побил россиянина и стал чемпионом мира по боксу: яркие фото и видео

Юрий Захареев (фото: instagram.com/zakharieiev)

Он выступает в первой средней весовой категории.

Кроме свежего титула чемпиона мира, у Захареева за плечами победы в чемпионате Европы среди юношей и среди юниоров.

Украинец побил россиянина и стал чемпионом мира по боксу: яркие фото и видео

Юрий Захареев (фото: instagram.com/zakharieiev)

На сегодняшний день, кстати, Юрий не потерпел ни одного поражения в боксерской карьере - из 16 боев он все выиграл.

Ранее другой наш боксер Виктор Петров отколошматил россиянина на том же турнире.

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