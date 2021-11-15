История достойна фильма: 49-летний школьный дворник из Херсона стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Игорь Евтушенко, который работает в Херсоне школьным дворников, выиграл золотую медаль на Чемпионате мира по джиу-джитсу в возрастной категории 45+. Соревнования проходили в ОАЭ.
Об этой радостной новости 49-летний спортсмен сообщил на своей странице в Facebook.
"Я чемпион мира!!! Подробности и все остальное позже, слов нет, переполняют эмоции!!!" - написал Евтушенко.
Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу (фото: facebook.com/Игорь Евтушенко)
О необычном дворнике, который утром убирает школьный двор, а после работы тренируется сам и учит других, Украина узнала после того, как он написал в соцсети, что собирает деньги на поездку на Чемпионат мира по джиу-джитсу.
История Евтушенко поразила украинцев, и они собрали деньги на стартовый вклад за один день. Остальное добавила промоутерская компания. Об этом говорится в сюжете ТСН.
49-летний дворник из Херсона стал чемпионом мира по джиу-джитсу (видео: YouTube)
Пользователи сети прокомментировали его победу.
- Вы истинный герой! Такими людьми, как вы, культивируется национальная гордость и сила воли!
- Очень рада за вас!!! История достойна фильма!!!
- Всегда восхищалась людьми, которые внутри себя вмещают целую вселенную! Вы молодец! Вы-пример для подражания! Мы вами гордимся!
- Поздравляю! Вы очень крутой пример большой веры в себя и настойчивости.
Напомним, украинец Юрий Захареев в невероятном бою побил россиянина и стал чемпионом мира по боксу.
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