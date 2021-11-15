Історія гідна фільму: 49-річний шкільний двірник з Херсона став чемпіоном світу з джиу-джитсу
Ігор Євтушенко, який працює в Херсоні шкільним двірником, виграв золоту медаль на Чемпіонаті світу з джиу-джитсу у віковій категорії 45+. Змагання проходили в ОАЕ.
Про цю радісну новину 49-річний спортсмен повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Я чемпіон світу!!! Подробиці і все інше пізніше, слів немає, переповнюють емоції!!!" - написав Євтушенко.
Ігор Євтушенко став чемпіоном світу з джиу-джитсу (фото: facebook.com/Игорь Євтушенко)
Про незвичайного двірника, який вранці прибирає шкільний двір, а після роботи тренується сам і вчить інших, Україна дізналася після того, як він написав у соцмережі, що збирає гроші на поїздку на Чемпіонат світу з джиу-джитсу.
Історія Євтушенка вразила українців, і вони зібрали гроші на стартовий внесок за один день. Решту додала промоутерська компанія. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
49-річний двірник з Херсона став чемпіоном світу з джиу-джитсу (відео: YouTube)
Користувачі мережі прокоментували його перемогу.
- Ви справжній герой! Такими людьми, як ви, культивується національна гордість і сила волі!
- Дуже рада за вас!!! Історія гідна фільму!!!
- Завжди захоплювалася людьми, які всередині себе вміщають цілий всесвіт! Ви молодець! Ви - приклад для наслідування! Ми вами пишаємося!
- Поздоровляю! Ви дуже крутий приклад великої віри в себе і наполегливості.
Нагадаємо, українець Юрій Захарєєв у неймовірному бою побив росіянина і став чемпіоном світу з боксу.
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