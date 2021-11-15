Історія гідна фільму: 49-річний шкільний двірник з Херсона став чемпіоном світу з джиу-джитсу

Ігор Євтушенко, який працює в Херсоні шкільним двірником, виграв золоту медаль на Чемпіонаті світу з джиу-джитсу у віковій категорії 45+. Змагання проходили в ОАЕ.

Про цю радісну новину 49-річний спортсмен повідомив на своїй сторінці в Facebook .

"Я чемпіон світу!!! Подробиці і все інше пізніше, слів немає, переповнюють емоції!!!" - написав Євтушенко.

Ігор Євтушенко став чемпіоном світу з джиу-джитсу (фото: facebook.com/Игорь Євтушенко)

Про незвичайного двірника, який вранці прибирає шкільний двір, а після роботи тренується сам і вчить інших, Україна дізналася після того, як він написав у соцмережі, що збирає гроші на поїздку на Чемпіонат світу з джиу-джитсу.

Історія Євтушенка вразила українців, і вони зібрали гроші на стартовий внесок за один день. Решту додала промоутерська компанія. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

49-річний двірник з Херсона став чемпіоном світу з джиу-джитсу (відео: YouTube)

Користувачі мережі прокоментували його перемогу.