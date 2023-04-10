В історичному центрі Львова планують збудувати елітний ЖК. Ось яким він буде (фото)

Яким буде елітне житло

Проєкт забудови розглянули 5 квітня на архітектурно-містобудівній раді Львова. Його пропонують реалізувати у районі вул. Тютюнників, вул. Генерала Тарнавського, вул. Кубійовича, пл. Василя Вишиваного.

На цій території було підприємство "Оргрес", хоч це й порушувало санітарно-захисні зони, оскільки поруч розташований навчальний корпус і житловий квартал.

"Підприємство багато років не працює, і його адмінкорпус здають в оренду, а гаражі та ремонтні майстерні не використовують, тому їх планують демонтувати", - каже головний архітектор проєкту Юрій Столяров.

Так виглядатиме новий ЖК (візуалізація "Містопроєкт")

Ця територія займає майже 14 гектарів та вся перебуває в історичному ареалі Львова. Тут розташовані декілька пам’яток архітектури та містобудування.

На цій ділянці пропонують збудувати комплекс із житлом на верхніх поверхах та громадськими приміщеннями у стилобаті. Загалом буде близько 50 квартир і по два паркомісця на кожну з них.

Через особливості рельєфу даної ділянки забудова матиме орієнтовно 5-6 поверхів з вулиці Генерала Тарнавського, а з іншої сторони - 8-9 поверхів.

Архітектор запевняє, що будівля не впливатиме на візуальне сприйняття пам’яток архітектури міста.

Так виглядатиме новий ЖК (візуалізація "Містопроєкт")

Як зміниться прилегла територія

У проєкті також пропонують реконструювати прилеглі вулиці, де зараз хаотичне паркування. Планують зробити кишені для стоянок.

Також пропонують облаштувати велику зелену зону з дитячим майданчиком та відпочинковою зоною на вул. Тарнавського, зробити капремонт пішохідних сходів, додаткові паркомісця і благоустрій дитмайданчика на вул. Тютюнників.

Зазначається також, що раніше нову забудову пропонували "посунути" на 18 метрів і зменшити її висоту до 5 поверхів. За словами Столярова, це питання потребує детальнішого вивчення.

Так виглядатиме дитяча зона (візуалізація "Містопроєкт")