У Львові до кінця року зв'явиться новітній центр для дозвілля. Ось яким він буде (фото)

У Львові до кінця 2023 року планують збудувати сучасний інформаційно-освітній центр у Шевченківському гаю.

Про це повідомляє ресурс " Твоє місто ".

Що відомо про новий освітній простір

На створення інформаційно-освітнього центру у Музеї народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького (Шевченківському гаю) мають витратити 22 млн грн.

"Все залежить від фінансування міської ради, але є амбітний план цього року завершити облаштування центру. Загалом на будівництво виділили 22 млн гривень", - розповів директор музею Михайло Закопець.

Відомо, що будівництво центру мали розпочати ще у 2016 році й завершити у 2020 році. З початком повномасштабної війни до проєкту внесли зміни - тепер додатково ще створять укриття. Це необхідно, оскільки музей часто проводить евакуації культурних цінностей з інших музеїв та центрів

Зараз вже ведуться роботи з облаштування укриття площею понад 100 кв. метрів.

Візуалізація нового інформаційно-освітнього центру (фото: tvoemisto)

Який вигляд матиме новий центр

Проєкт нового центру передбачає створення дитячого освітнього простору. Також у будівлі будуть конференц-зали для освітньо-наукових заходів, які пов’язані з реставрацією та українською культурою.

Центр міститиме простір для мистецької реабілітації постраждалих від війни й виставковий променад, де можна буде розміщувати експозиції.

Додатково на території центру облаштують музейну крамничку й кав’ярню.

Ось такий вигляд матиме новий інформаційно-освітній центр (фото: tvoemisto)