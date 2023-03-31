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У Львові до кінця року зв'явиться новітній центр для дозвілля. Ось яким він буде (фото)

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Львів, П'ятниця 31 березня 2023 16:54
У Львові до кінця року зв'явиться новітній центр для дозвілля. Ось яким він буде (фото) Як виглядатиме новий центр для дозвілля (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У Львові до кінця 2023 року планують збудувати сучасний інформаційно-освітній центр у Шевченківському гаю.

Про це повідомляє ресурс "Твоє місто".

Що відомо про новий освітній простір

На створення інформаційно-освітнього центру у Музеї народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького (Шевченківському гаю) мають витратити 22 млн грн.

"Все залежить від фінансування міської ради, але є амбітний план цього року завершити облаштування центру. Загалом на будівництво виділили 22 млн гривень", - розповів директор музею Михайло Закопець.

Відомо, що будівництво центру мали розпочати ще у 2016 році й завершити у 2020 році. З початком повномасштабної війни до проєкту внесли зміни - тепер додатково ще створять укриття. Це необхідно, оскільки музей часто проводить евакуації культурних цінностей з інших музеїв та центрів

Зараз вже ведуться роботи з облаштування укриття площею понад 100 кв. метрів.

У Львові до кінця року зв'явиться новітній центр для дозвілля. Ось яким він буде (фото)Візуалізація нового інформаційно-освітнього центру (фото: tvoemisto)

Який вигляд матиме новий центр

Проєкт нового центру передбачає створення дитячого освітнього простору. Також у будівлі будуть конференц-зали для освітньо-наукових заходів, які пов’язані з реставрацією та українською культурою.

Центр міститиме простір для мистецької реабілітації постраждалих від війни й виставковий променад, де можна буде розміщувати експозиції.

Додатково на території центру облаштують музейну крамничку й кав’ярню.

У Львові до кінця року зв'явиться новітній центр для дозвілля. Ось яким він буде (фото)У Львові до кінця року зв'явиться новітній центр для дозвілля. Ось яким він буде (фото)У Львові до кінця року зв'явиться новітній центр для дозвілля. Ось яким він буде (фото)Ось такий вигляд матиме новий інформаційно-освітній центр (фото: tvoemisto)

Раніше ми ділились фото новітнього бомбосховища, яке хочуть збудувати в Ірпені.

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Львів