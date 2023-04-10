В историческом центре Львова планируют построить элитный ЖК. Вот каким он будет (фото)

Каким будет элитное жилье

Проект застройки был рассмотрен 5 апреля на архитектурно-градостроительном совете Львова. Его предлагает реализовать в районе ул. Тютюнников, ул. Генерала Тарнавского, ул. Кубиевича, пл. Василия Вышиваного.

На этой территории было предприятие "Оргресс", хотя это и нарушало санитарно-защитные зоны, поскольку рядом расположен учебный корпус и жилой квартал.

"Предприятие много лет не работает, и его админкорпус сдают в аренду, а гаражи и ремонтные мастерские не используют, поэтому их планируют демонтировать", - говорит главный архитектор проекта Юрий Столяров.

Так будет выглядеть новый ЖК (визуализация "Мистопроект")

Эта территория занимает около 14 гектаров и вся находится в историческом ареале Львова. Здесь расположены несколько достопримечательностей архитектуры и градостроительства.

На этом участке предлагают построить комплекс с жильем на верхних этажах и общественными помещениями в стилобате. В общей сложности будет около 50 квартир и по два паркоместа на каждую из них.

Из-за особенностей рельефа данного участка застройка будет ориентировочно на 5-6 этажей с улицы Генерала Тарнавского, а с другой стороны - 8-9 этажей.

Архитектор уверяет, что здание не повлияет на визуальное восприятие памятников архитектуры города.

Так будет выглядеть новый ЖК (визуализация "Мистопроект")

Как изменится прилегающая территория

В проекте также предлагают реконструировать близлежащие улицы, где сейчас хаотична парковка. Планируют сделать карманы для стоянок.

Также предлагают обустроить большую зеленую зону с детской площадкой и зоной отдыха на ул. Тарнавского, сделать капремонт пешеходной лестницы, дополнительные паркоместа и благоустройство детской площадки на ул. Табачников.

Отмечается также, что ранее новую застройку предлагали "подвинуть" на 18 метров и снизить ее высоту до 5 этажей. По словам Столярова, этот вопрос требует более детального изучения.

Так будет выглядеть детская зона (визуализация "Мистопроект")