Испорчен, подделка или наоборот полезен? Что на самом деле значит белая пенка в банке с медом

Откуда берется эта пена?

Специалисты рассказывают, что пенка образуется на некоторых сортах меда, богатого в своем составе глюкозой.

По сути эта пенка состоит из кристаллов глюкозы, которые при кристаллизации имеют беловатый цвет. Ведь мед состоит из фруктозы и глюкозы, когда глюкозы много, она при кристаллизации белеет на поверхности.

Вот так выглядит пенка на поверхности банки с медом:

Белая пена - знак качества

Образование пенки - это нормальный и естественный процесс и своеобразный знак качества меда, так как подделать такую пену практически невозможно.

Поэтому если вы увидели на ярмарке банку с такой пенкой - не сомневайтесь, перед вами действительно натуральный продукт.

Также белая пенка значит, что мед - сырой, живой, то есть не подвергался термической обработке.

Больше всего пенки образуют такие сорта меда:

подсолнечный,

разнотравье,

майский мед,

летний мед,

А вот рапсовый мед пенку не образует, хотя и содержит много глюкозы. Дело в том, что такой мед обычно белеет полностью.