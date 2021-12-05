Зіпсований, підробка чи навпаки корисний? Що насправді значить біла пінка в банці з медом

Справжній мед із часом втрачає свою рідку тягнучу консистенцію, зацукрюється і покривається білою пінкою. Особливо її видно, якщо продукт зберігається в прозорій банці. Але що означає така пінка? Мед зіпсувався, може, це підробка?
На ці питання відповідають експерти ресурсу Paseka.
Спеціалісти розповідають, що пінка утворюється на деяких сортах меду, багатого у своєму складі глюкозою.
По суті ця пінка складається з кристалів глюкози, які при кристалізації мають білуватий колір. Адже мед складається з фруктози і глюкози, коли глюкози багато, вона при кристалізації білішає на поверхні.
Ось так виглядає пінка на поверхні банки з медом:
Утворення пінки - це нормальний і природний процес і своєрідний знак якості меду, так як підробити таку піну практично неможливо.
Тож якщо ви побачили на ярмарку банку з такою пінкою - не сумнівайтеся, перед вами й справді натуральний продукт.
Також біла пінка значить, що мед - сирий, живий, тобто не піддавався термічній обробці.
А от ріпаковий мед пінку не утворює, хоча й містить багато глюкози. Річ у тім, що такий мед зазвичай біліє повністю.
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