Зіпсований, підробка чи навпаки корисний? Що насправді значить біла пінка в банці з медом
Справжній мед із часом втрачає свою рідку тягнучу консистенцію, зацукрюється і покривається білою пінкою. Особливо її видно, якщо продукт зберігається в прозорій банці. Але що означає така пінка? Мед зіпсувався, може, це підробка?
На ці питання відповідають експерти ресурсу Paseka.
Звідки береться ця піна?
Спеціалісти розповідають, що пінка утворюється на деяких сортах меду, багатого у своєму складі глюкозою.
По суті ця пінка складається з кристалів глюкози, які при кристалізації мають білуватий колір. Адже мед складається з фруктози і глюкози, коли глюкози багато, вона при кристалізації білішає на поверхні.
Ось так виглядає пінка на поверхні банки з медом:
Біла піна - знак якості
Утворення пінки - це нормальний і природний процес і своєрідний знак якості меду, так як підробити таку піну практично неможливо.
Тож якщо ви побачили на ярмарку банку з такою пінкою - не сумнівайтеся, перед вами й справді натуральний продукт.
Також біла пінка значить, що мед - сирий, живий, тобто не піддавався термічній обробці.
Найбільше пінки утворюють такі сорти меду:
- соняшниковий,
- різнотрав'я,
- травневий мед,
- літній мед,
А от ріпаковий мед пінку не утворює, хоча й містить багато глюкози. Річ у тім, що такий мед зазвичай біліє повністю.
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