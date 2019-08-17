Используют во всем мире: Супрун развенчала мифы об индийской вакцине

Уляна Супрун заявила, что качество вакцин не зависит от того, в какой стране она сделана. Главное, что определяет безопасность вакцин и их эффективность - это кто и каким образом подтвердил их качество. Об этом и. о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, оценкой качества безопасности вакцин занимаются авторитетные организации в области здравоохранения. В случае с вакцинами, которые для Украины закупает UNICEF Ukraine, их качество подтверждено ВОЗ. В случае вакцины КПК (против кори, паротита, краснухи), которую закуплено в США - Управлением продовольствия и медикаментов (FDA).

Супрун рассказала о производителях вакцин (фото: Гонтар Владимир/Униан)

Вакцины Украина закупает в шести странах:

в Бельгии и США - вакцину от кори, паротита и краснухи;

в Бельгии и Франции - вакцину от полиомиелита;

в Болгарии - вакцину для профилактики туберкулеза;

в Южной Корее - вакцину от гепатита В;

в Индии - вакцину для профилактики гемофильной инфекции типа b и вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка.

Супрун отметила, что вакцины данных производителей используются во всем мире. Они имеют мощные производства, которые отвечают всем необходимым стандартам качества.

Все вакцины, которые закупаются, имеют одинаковый уровень качества. Это подтверждено соответствующими организациями. В том числе в лабораториях ВОЗ.

Около 30-70% времени производства вакцины идет на контроль ее качества. Даже после того, как вакцина получила лицензию, ее зарегистрировали и начали использовать - контроль за ее качеством и безопасностью не прекращается никогда.

Супрун рассказала о производителях вакцин (фото: facebook.com/liliya.grynevych)

Иногда люди боятся сделать прививку себе и детям из-за реакций, которые могут возникнуть после вакцинации. В большинстве случаев такие реакции не несут никакой угрозы здоровью ребенка.

Речь идет о повышении температуры, отеке, уплотнении или покраснении в месте инъекции. Это может произойти в течение одного-двух дней после вакцинации.

При этом серьезные реакции на вакцины встречаются довольно редко. Но риск серьезных осложнений от заболевания, которое можно предупредить вакцинацией, намного выше, чем риск возникновения серьезной реакции после прививки.

Напомним, что Супрун рассказала, как бороться с герпесом.

Ранее сообщалось о том, что Уляна Супрун дала развернутый ответ касательно детей в школе, у которых не будет прививок.