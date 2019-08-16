Супрун сделала важное заявление: все подробности

Супрун призвала украинцев не медлить с вакцинацией (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Супрун напомнила украинцам, почему так важно делать прививки

Уляна Супрун призвала украинцев не откладывать визиты к врачу, чтобы сделать прививки от вирусных заболеваний. Инфекция распространяется, пока есть чувствительные люди, переносчики и резервуар. Об этом и. о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, инфекции вызываются возбудителями: в основном, бактериями и вирусами. Возбудители передаются от человека к человеку (гепатит С, корь, грипп, герпес) или благодаря носителям (болезнь Лайма), или из резервуара (холерный вибрион или гепатит А в воде).

Чтобы остановить эпидемию нужно:

стать устойчивыми к инфекции и не распространять ее дальше,

уничтожить комаров или клещей,

закрыть зараженную холерой водокачку.

При этом стать устойчивыми к инфекции благодаря прививкам - самый эффективный и наиболее универсальный путь.

Супрун призвала украинцев не медлить с вакцинацией (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"На инфекцию мы реагируем иммунным ответом. Иммунная система - это сложная и разнообразная в своем действии сеть, которая отслеживает чужеродные или дефективные молекулы и клетки, принимает по ним решения, уничтожает или терпит", - отметила Супрун.

Если не делать прививки, иммунной системе понадобится неделя, а скорее три, чтобы выработать достаточно антител для борьбы с инфекцией. При этом инфекция будет атаковать онанизм и распространяться дальше, в том числе, на людей с иммунодефицитными состояниями, которые не могут дать отпор заразе.

Есть категория людей, которые вообще беззащитны против инфекций - это дети, которых не успели вакцинировать от той или иной болезни, дети с противопоказаниями к вакцинации, люди с ослабленным иммунитетом из-за ВИЧ или, например, химиотерапии.

Супрун призвала украинцев не медлить с вакцинацией (фото: euro.who.int)

Все эти категории пострадают, хотя не прививаться не было их выбором. Они не могут защитить себя и зависят от своих сограждан и их сознания. Если в школьном классе есть кто-то, кто переносит вирус, например, кори - вакцинированы учащиеся могут принести вирус с собой домой и передать его только рожденному ребенку.

Коллективный иммунитет - это когда мы не даем инфекции создать котел вокруг каждого из нас. Именно коллективный иммунитет не дает заразе дойти до людей с иммунодефицитными состояниями, которые не могут сопротивляться инфекции. Для надежной обороны коллективный иммунитет должен быть не ниже 95%.

Напомним, что Супрун рассказала, как бороться с герпесом.

Ранее сообщалось о том, что Супрун дала развернутый ответ касательно детей, у которых не будет прививок.