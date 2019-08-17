Використовують у всьому світі: Супрун розвіяла міфи про індійську вакцину

Уляна Супрун заявила, що якість вакцин не залежить від того, в якій країні вона зроблена. Головне, що визначає безпеку вакцин та їх ефективність - це хто і яким чином підтвердив їх якість. Про це в. о. міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, оцінкою якості безпеки вакцин займаються авторитетні організації в області охорони здоров'я. У випадку з вакцинами, які для України закуповує UNICEF Ukraine, їх якість підтверджена ВООЗ. У разі вакцини КПК (проти кору, паротиту, краснухи), яку закуплено в США - Управлінням продовольства і медикаментів (FDA).

Супрун розповіла про виробників вакцин (фото: Гонтар Володимир/Уніан)

Вакцини Україна закуповує в шести країнах:

у Бельгії та США - вакцину від кору і краснухи, паротиту;

у Бельгії і Франції - вакцину від поліомієліту;

у Болгарії - вакцину для профілактики туберкульозу;

у Південній Кореї - вакцину від гепатиту В;

в Індії - вакцину для профілактики гемофільної інфекції типу b і вакцину від кашлюку, дифтерії та правця

Супрун зазначила, що вакцини даних виробників використовуються у всьому світі. Вони мають потужні виробництва, які відповідають всім необхідним стандартам якості.

Всі вакцини, які закуповуються, мають однаковий рівень якості. Це підтверджено відповідними організаціями. У тому числі в лабораторіях ВООЗ.

Близько 30-70% часу виробництва вакцини йде на контроль її якості. Навіть після того, як вакцина отримала ліцензію, її зареєстрували і почали використовувати - контроль за її якістю і безпекою не припиняється ніколи.

Супрун розповіла про виробників вакцин (фото: facebook.com/liliya.grynevych)

Іноді люди бояться зробити щеплення собі і дітям через реакцій, які можуть виникнути після вакцинації. У більшості випадків такі реакції не несуть ніякої загрози здоров'ю дитини.

Мова йде про підвищення температури, набряк, ущільнення або почервоніння в місці ін'єкції. Це може відбутися протягом одного-двох днів після вакцинації.

При цьому серйозні реакції на вакцини зустрічаються досить рідко. Але ризик серйозних ускладнень від захворювання, яке можна попередити вакцинацією, набагато вище, ніж ризик виникнення серйозної реакції після щеплення.

Нагадаємо, що Супрун розповіла, як боротися з герпесом.

Раніше повідомлялося про те, що Уляна Супрун дала розгорнуту відповідь стосовно дітей в школі, у яких не буде щеплень.