Існує серйозна загроза: кого українські полярники не можуть брати з собою в Антарктиду

Які проблеми можуть виникнути

Звичні нам мікроорганізми можуть бути отруйними для тварин у дикій природі Антарктики. Людина може передати сторонні бактерії тваринам під час тактильного контакту чи годування.

Це може призвести до хвороб та знищення цілих популяцій.

Наприклад, у Північній півкулі деякі популяції китоподібних страждають від токсоплазмозу котів. Щоб запобігти таким випадкам в Антарктиці, там встановили суворі обмеження: не можна наближатися до тварин, торкатися та годувати їх.

З цієї ж причини не можна завозити флору та фауну, приміром, домашніх тварин.

Крім того, втручання людей може впливати на поведінку тварин.

Чим небезпечна налякана тварина

Налякана тварина може бути небезпечною як для самої людини (напасти, вдарити, вкусити), так і для інших тварин.

Відомі випадки, коли після наближення людей морські котики виявляли непритаманну агресію до самиць і навіть пінгвінів.

Морські котики дуже не люблять людей, адже в минулому столітті цих тварин масово винищували заради цінних шкур. Коли ці тварини бачать людину навіть здалеку, то вже починають гарчати.

Втручання людини в стосунки між різними групами тварин, наприклад, хижаків та їхніх жертв, може вплинути на здатність цих тварин виживати в дикій природі.

Наприклад пінгвіни мають навички гуртом протистояти нападу своїх ворогів. Така спільна поведінка формується в них під час дорослішання. Якщо в цей процес втрутиться людина, це матиме непередбачувані наслідки для їхнього соціального життя та самозахисту.

Хто може наближатися до тварин

В Антарктиці наближатися до тварин мають право лише науковці, в яких це передбачено технічним завданням (здебільшого біологи).

Але така взаємодія має відбуватися швидко та обережно. Наприклад, українські біологи рахують гнізда, яйця та пташенят пінгвінів, щоб відстежувати динаміку їхньої популяції в контексті зміни клімату. Для цього науковцям потрібно близько підходити до місць гніздувань пінгвінів.

Дотримання правил дозволить зберегти недоторканність природи.