RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Существует серьезная угроза: кого украинские полярники не могут брать с собой в Антарктиду

Почему полярникам нельзя брать домашних животных в Антарктиду (фото: facebook.com.AntarcticCenter)
Автор: Татьяна Самарук

В Антарктиде существуют некоторые правила, защищающие дикую флору и фауну. Следует знать, почему полярникам категорически запрещено брать с собой на ледяной континент домашних животных.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Национального антарктического научного центра.

Какие проблемы могут возникнуть

Привычные нам микроорганизмы могут быть ядовиты для животных в дикой природе Антарктики. Человек может передать посторонние бактерии животным во время тактильного контакта или кормления.

Это может привести к болезням и уничтожению популяций.

Например, в Северном полушарии некоторые популяции китообразных страдают токсоплазмозом кошек. Чтобы предотвратить такие случаи в Антарктике, там установили строгие ограничения: нельзя приближаться к животным, прикасаться и кормить их.

По этой же причине нельзя завозить флору и фауну, например домашних животных.

Кроме того, вмешательство людей может влиять на поведение животных.

Чем опасное напуганное животное

Испуганное животное может быть опасным как для самого человека (напасть, ударить, укусить), так и для других животных.

Известны случаи, когда после приближения людей морские котики проявляли неприсущую агрессию к самкам и даже пингвинам.

Морские котики очень не любят людей, ведь в прошлом веке этих животных массово истребляли ради ценных шкур. Когда эти животные видят человека даже издалека, то уже начинают рычать.

Вмешательство человека в отношения между разными группами животных, например хищников и их жертв, может повлиять на способность этих животных выживать в дикой природе.

Например, пингвины имеют навыки вместе противостоять нападению своих врагов. Такое общее поведение формируется у них во время взросления. Если в этот процесс вмешается человек, это будет иметь непредсказуемые последствия для их социальной жизни и самозащиты.

Кто может приближаться к животным

В Антарктике приближаться к животным имеют право только ученые, у которых это предусмотрено техническим заданием (в основном биологи).

Но такое взаимодействие должно происходить быстро и осторожно. К примеру, украинские биологи считают гнезда, яйца и птенцов пингвинов, чтобы отслеживать динамику их популяции в контексте изменения климата. Для этого ученым нужно близко подходить к местам гнездования пингвинов.

Соблюдение правил позволит сохранить неприкосновенность природы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Антарктидаполярники